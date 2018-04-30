وزير التعليم: 4 جهات تبحث تصنيع تابلت الثانوية العامة

جهاد سالم





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة، لــ"المال"، إن الوزارة تبحث مع وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، آليات تصنيع "تابلت" محليًّا.





ولفت شوقي إلى أن المنتظر التعامل بالتابلت المحلي في نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، في إطار تعميق الصناعة المحلية.





وخلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم؛ للإعلان عن تفاصيل تطوير مناهج رياض الأطفال، أكد الوزير أنه لم يتم حتى الآن طلب استيراد التابلت من أي دولة خارجية.





وأشار الوزير إلى أن "التربية والتعليم" ستتعاون مع وزارة الاتصالات لتحديد المواصفات الخاصة بالتابلت، على أن تتولى "الإنتاج الحربي" والهيئة العامة للتصنيع مهامّ تصنيع المنتج محليًّا.





وأوضح أن تمويل شراء التابلت غير مشمول في الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي، كاشفًا أن جهات سيادية ستموّل شراء التابلت.





وكان الوزير قد ذكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" للإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم استيراد مليون تابلت خلال الفترة المقبلة لمنحه لطلاب الصف الأول الثانوي، طبقًا لاستراتيجية تطوير التعليم، عقب الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل بقيمة 500 مليون دولار بشروط ميسرة لتطوير منظومة التعليم.