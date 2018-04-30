رويترز: تنياهو يعلن هذا المساء تطورا كبيرا بشأن إيران

بنيامين نتنياهو

رويترز



يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر التلفزيون مساء اليوم الاثنين ما وصفه مكتبه ”بتطور كبير فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران“.



وأفاد بيان مقتضب صدر من مكتب نتنياهو بأن الإعلان سيصدر من مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.



وقال البيان ”رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن عن تطور كبير فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران“ دون مزيد من التفاصيل.



وقال البيت الأبيض إن نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع، وقال في بيان أمس ”ناقش الزعيمان التهديدات والتحديات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا المشكلات الناجمة عن أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار“.



وأجرى نتنياهو يوم الأحد محادثات بشأن إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وقال بومبيو وهو يقف إلى جوار الزعيم الإسرائيلي في تل أبيب ”لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الخطير للتهديدات الإيرانية تجاه إسرائيل والمنطقة“.



وقال نتنياهو ”أعتقد أن أكبر تهديد للعالم ولدولتينا ولجميع الدول هو زواج الإسلام المتشدد بالأسلحة النووية، وتحديدا محاولة إيران الحصول على أسلحة نووية“.



ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في عام 2015 والذي جرى بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل كبحها لبرنامجها النووي.



وتعارض إسرائيل هذا الاتفاق منذ وقت طويل. وحث حلفاء واشنطن الأوروبيون إدارة ترامب على التمسك بالاتفاق مؤكدين أن إيران التزمت بشروطه.

