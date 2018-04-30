شوقي : صلاحية نظام التعليم الحالي تنتتهي 2026

جهاد سالم







قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الحالي سينتهي العمل به عام 2026، وفقًا للتصور الجديد لتطوير المنظومة، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019.







وأكد أن ضعف التمويل ومشكلات المدارس والبنية التحتية دفعت للبحث عن آليات مختلفة لتطوير التعليم دون إثقال الدولة بمليارات الجنيهات للإنفاق على المباني.





وكشف عن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاستغلال الفراغات بالمدارس القائمة لدعم التوسع في التعليم الموجّه لرياض الأطفال.





وأوضح الوزير أن من تقدموا للمدارس التجريبية خلال العام الدراسي المقبل سينطبق عليهم النظام التعليمي الجديد، على أن يتم تعويضهم عن ارتفاع المصاريف الدراسية عن المدارس الأخرى بتقديم ميزات في الكثافة بالفصول وارتفاع المعامل بتلك المدارس، مؤكدًا أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/ 2020 سيتم امتصاص المدارس التجريبية بالكامل ضمن التعليم العام.





في السياق نفسه لفت الوزير إلى أن المناهج الدراسية الجاري تطويرها حاليًّا ستشمل تعليم الأطفال 3 لغات، وسيتم تطبيق النظام الجديد على جميع المدارس تمنح شهادة مصرية بما فيها المدارس اليابانية.



