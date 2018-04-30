شوقي: تطبيق نظام التعليم الجديد علي 2.5 مليون طالب

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

جهاد سالم



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، ملامح النظام الجديد للتعليم المصري (مرحلة رياض الأطفال)



جاء الإعلان بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة دينا برعى مستشار الوزير للتقويم التربوى وتطوير الامتحانات، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج، والدكتورة نيللى الزيات معاون الوزير لسياسات التعليم والطفولة المبكرة .



وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي، إنه جاري وضع مناهج مصرية تتضمن تدعيم مهارات التعاون واتخاذ القرارات والتعاطف لدي النشء.



وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد سيبدأ تدريسه لنحو 2.5 مليون طالب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتبارا من سبتمبر المقبل.



واستكمل أن المشروع الجديد للتعليم سيخلق منافسة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والدولية.



ولفت إلى أن المناهج المزمع تدريسها مناهج مصرية وغير موجودة في اي دول آخري ليصل بعدها الطالب لمرحلة التعليم الثانوي بنظام جديد بخلاف الموجود حاليا والذي يتضمن اختصاصات علمية وأدبية.



وأوضح شوقي أن المرحلة الثانوية ستشمل 8 مواد دراسية منهم 4 مواد اختيارية و4 مواد اساسية وذلك لمن سيشملهم نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال.



وأشار شوقي إلي أنه سيتم استحداث مواد دراسية في تخصصات البرمجة وتكنولوجيا تصميم الروبوت.