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بورصة وشركات
أوراسكوم للتنمية تتقدم للبورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم
الإثنين 30 أبريل 2018 05:44 م
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
أخر الأخبار
أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة أوراسكوم للتنمية مصر تقدمت بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية لرأسمالها المصدر البالغ 1.1 مليار جنيه من 5 جنيهات مصرية للسهم إلى واحد جنيه مصري للسهم.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 391.9 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 499.4 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار جنيه، موزعًا على 221.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
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