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سيـــاســة
رئيس مجلس النواب: مصر بصدد الانتقال من التعليم الورقي إلى الإلكتروني
الإثنين 30 أبريل 2018 04:32 م
التعليم المصري
أخر الأخبار
التعليم المصري
ياسمين فواز
استقبل رئيس مجلس النواب بافلو كليمكين وزير خارجية أوكرانياوالوفد المرافق له ،بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام.
واستهل عبد العال اللقاء بالإشادة بالعلاقات التي تربط مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وخاصة العلاقات البرلمانية.
وأشاد بقيام وزير الخارجية الأوكراني بتعديل إرشادات السفر السلبية التي كانت أوكرانيا قد نشرتها في أبريل 2017، وكذلك بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف لما له من أثر مباشر على تدفق السياحة والعلاقات التجارية بين البلدين، ثم أعرب سيادته عن تقدير مصر لحرص الرئيس الإوكراني على تهنئة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وذكر أن مصر الآن بصدد تحديث منظومتها التعليمية في مرحلتي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، حيث يتم الانتقال من التعليم الورقي إلى التعليم الإلكتروني، كما أنها ماضية في مسيرتها للتحديث حسب خطة مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "قامت بالفعل بتحديث قوانين الاقتصاد والاستثمار بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما قامت أيضاً بتحديث مظلة الضمان الاجتماعي بإصدار قانون التأمين الصحي، كذلك تم إقرار قانون للمشروعات الصغيرة ليكون في خدمة الشباب الذين يمثلون 65% من المجتمع المصري، وحالياً نعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية للتوسع في اللامركزية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني دعم بلاده لمصر في محاربتها ضد الإرهاب، كما أشاد بالدور الذي تقوم به أيضاً في مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأشاد بما حققته مصر من نجاحات لافتة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها مما أسهم في عودة تدفق السياح إليها بأعداد كبيرة.
كما أشار أيضاً إلى وجود شركات أوكرانية تعمل في الاقتصاد المصري منذ عقود، متمنياً التوفيق والرخاء لمصر في مسيرتها التنموية.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
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