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سيـــاســة
رئيس الوزراء يراجع مع عبد العال الأجندة التشريعية
الإثنين 30 أبريل 2018 04:21 م
على عبد العال 2
أخر الأخبار
على عبد العال 2
ياسمين فواز
عقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ،عدة لقاءات اليوم الاثنين مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بمقر مجلس النواب.
وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، إن اللقاء كان لمراجعة الأجندة التشريعية، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
و أضاف إسماعيل أن إجراءات الحماية الاجتماعية، ونسبة زيادة المعاشات الدورية لاتزال محل دراسة وسيتم إعلانها في حينه.
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