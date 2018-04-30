رئيس الوزراء يراجع مع عبد العال الأجندة التشريعية

ياسمين فواز



عقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ،عدة لقاءات اليوم الاثنين مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بمقر مجلس النواب.





وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، إن اللقاء كان لمراجعة الأجندة التشريعية، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة والبرلمان.





و أضاف إسماعيل أن إجراءات الحماية الاجتماعية، ونسبة زيادة المعاشات الدورية لاتزال محل دراسة وسيتم إعلانها في حينه.



