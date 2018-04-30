الأداء المتباين يسيطر على تعاملات البورصة حتى الختام

البورصة المصرية

رجب عز الدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.05 % عند 18295 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.47% عند 877 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% عند 2306 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.43% عند 3075 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.17% عند 18485 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.8 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات54.3 مليون جنيه، و7.1 مليون و72.9 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 79.3 مليون جنيه و1.9 مليون و53.2 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 54 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 93 وبقى 40 دون تغير.

