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ثقافة وفنون
دي ميديا وكيلا إعلانيا لشبكة قنوات أون
الإثنين 30 أبريل 2018 04:07 م
دي ميديا وكيلا إعلانيا لشبكة قنوات أون
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دي ميديا وكيلا إعلانيا لشبكة قنوات أون
المال- خاص
أعلنت إعلام المصريين عن اختيارها للوكيل الإعلاني لشبكة قنوات أون، بعد المفاضلة بين أفضل العروض و ذلك بعد إنهاء العلاقة مع بروموميديا.
وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات أون في بيان، إن اختيار دي ميديا جاء بناء على معايير تم وضعها و الاختيار على أساسها
وأوضح أن شركة دي ميديا ستكون شريكا استراتيجيا في إرساء المنظومة الإعلانية لمجموعة إعلام المصريين.
وأضاف مرسي أن قنوات أون لديها محتوى قوي في الفترة القادمة سواء على مستوى دراما رمضان أو برامج جديدة خلافا للحقوق الحصرية لمنتخب مصر أثناء مبارياته القادمة في الطريق إلى روسيا 2018.
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