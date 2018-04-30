طلب إحاطة لوزير الرياضة لإنهاء أزمة محمد صلاح

فرحة محمد صلاح بهدفه

ياسمين فواز:



تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بخصوص سرعة إنهاء مشكلة احد رموز مصر الشابة فى مجال كرة القدم العالمية محمد صلاح لاعب نادى ليفربول و المنتخب الوطنى المصرى مع اتحاد الكرة المصرى.



وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن إتحاد الكرة يتعنت فى وضع حل نهائى لمشكلة صورة اللاعب بمفرده بعيدا عن زملائه فى الاعلان المطبوع على جسم عدد من طائرات شركة مصر للطيران و الذى يخالف عقود الرعاية الدولية التى وقعها اللاعب مع كبرى شركة الرعاية الانجليزية العالمية ، مما سيترتب عليه ردود افعال سيئة ليس على اللاعب فقط و انما على نظرة المجتمع الدولى للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى بات يتغنى باسم الاعب وباسم مصر فى كثير من المحافل الرياضية والاجتماعية وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى الدولية والإقليمية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سبب تقديم طلب الإحاطة إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ليس لإعطاء الحق لصاحبه - اللاعب محمد صلاح - وإنما حماية للثروة البشرية المصرية المتمثلة فى محمد صلاح.



وتابع: لابد أن يشعر اللاعب وكذلك المجتمع الدولى أن مصر ترعى أبنائها الناجحين بل وتشجعهم ولا تهينهم أمام الشركات العالمية، مؤكدا أنه لابد أن يشعر اللاعب الخلوق الخير على أهله ووطنه والغيور على مصلحة مصر أن الدولة المصرية ومجلس نوابها الموقر يساندوا هذا الرمز الذى أصبح بصيرة أمل ورمزا للكفاح والمصابرة لكافة فئات شباب مصر الذى طالما غاب عنه القدوة والأمل الذى وجده فى اللاعب محمد صلاح.



كما أوضح أن سبب تقديمه طلب الإحاطة ليس غرضه فقط عدم تشتيت تركيز اللاعب لحصد المزيد من الجوائز الدولية المستحقة و التى نادرا ما حصل عليها مواطن مصرى فى سن محمد صلاح و هذا ايضا مطلب طبيعى كطلب احاطة، و لكن هذا الطلب ما هو الا بلاغ عاجل الى المحافل الدولية ان مصر تحمى و تدعم و تفتخر بأبنائها المتميزين من جيل الشباب لأنهم أهم ثروة لدينا كوطن، كما انه شباب مصر الذى إن وجد المناخ المناسب لأبدع و تفوق و تميز.



وطالب فى ختام بيانه من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الاهتمام بطلبه وتحويله إلى لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.