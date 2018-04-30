لليوم الثاني رئيس الحكومة يتتابع أحوال الطقس

طوارئ في الحكومة للتعامل مع تغير حالة الطقس

المال- خاص



قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بزيارة غرفة العمليات بمركز دعم وإتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يرافقه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التجهيزات التي تتم علي أرض الواقع بالمحافظات للتعامل مع أحوال الطقس في ضوء ما تضمنته تقارير الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي بعض المحافظات.



وأجرى رئيس مجلس الوزراء إتصالاته من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بعدد من المحافظين للإطمئنان علي التجهيزات التي إتخذتها المحافظات للتعامل السريع حالة سقوط الأمطار.



ووجه رئيس الوزراء علي ضرورة إستمرار الجولات الميدانية للمحافظين وإتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة خاصة في محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، السويس لتفادي تكرار تداعيات سوء الأحوال الجوية خاصة في المناطق التي سبق وأن تعرضت لبعض الاضرار في السنوات الماضية، مشدداً علي المراجعة الدورية للبنية التحتية وتقييم قدراتها الإستيعابية وإجراء الصيانات اللازمة علي مستوى الجمهورية.



وقبيل توجهه إلي مركز المعلومات، التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة أحوال الطقس في الساعات القادمة من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية



والتي أشارت إلي وجود تجمعات للسحب بمناطق جنوب وشرق البلاد.



وأوضح أن اللقاء للاطمئنان علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحاطة المواطنين في ضوء تقلب حالة المناخ التي تشهدها البلاد في عدد من المحافظات في الأونة الحالية.



ويعد ذلك ثاني لقاء يترأسه رئيس الوزراء لمتابعة الطقس خلال يومين، بعد أيام مما شهدته مصر من أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وغرق أحياء في القاهرة الجديدة، مما دعى النائب العام نبيل صادق إلى فتح تحقيقات قضائية.







