لوجو سى آى كابيتال الجديد

منى عبدالباري:



سجل سهم "سي آي كابيتال" اليوم الإثنين فى أول يوم تداول له ارتفاعا بنحو 19% ليغلق عند 9.16 جنيه، بإجمالي تداولات 340.77 مليون جنيه، مقارنة بنحو 7.7 جنيه عند بدء الجلسة، متصدرا قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا.



ورغم نسبة الصعود هذه فإنه يعد تقليصا للمكاسب التي حققها السهم عندما وصل لأعلى مستوى له بصعود 21.43%، إلى قيمة 9.62 جنيه.



ويعد سهم "سي آي كابيتال" الوافد رقم 224 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، ويأتي السهم ضمن أسهم شركة "سي آي كابيتال" والتي سيتم تداولها تحت رمز تحت رمز "CICH".



وكانت عملية الطرح العام للسهم للمستثمرين الأفراد اليوم، انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن تخصيص 22,5 مليون سهم في السوق الثانوي بالبورصة، وتمت تغطية الاكتتاب العام بمعدل 29.5 مرة، بإجمالي طلبات 5,1 مليار جنيه.



وتم تخصيص 203 ملايين سهم من أصل 225.6 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية العالمية، وصناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والخليج العربي، ومصر والأفراد ذوي الملاءة المالية .



وقد تمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 6.1 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 9,9 مليار جنيه.

