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إحياء الجذور.. يعيد أجيال يونانية للإسكندرية بحضور الرئيس
الإثنين 30 أبريل 2018 03:15 م
وزارة شؤون الهجرة
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وزارة شؤون الهجرة
سلوى عثمان:
تبدأ اليوم فاعليات أسبوع الجاليات الذي تنظمه وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج والذي يحمل عنوان "إحياء الجذور" فى محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيريه اليونانى والقبرصى، ووفدى اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مصر .
وعلى هامش فعاليات الأسبوع، سيقام منتدى الأعمال الاقتصادى الذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، لبحث زيادة التعاون والتبادل التجارى بين هذه الدول وتعظيم العائد الاقتصادى .
ومن المقرر أن يكون من ضمن الفاعليات زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليونانى والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، هذا فضلاً عن زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية ، ثم التوجه للقاهرة لزيارة منطقة الأهرامات، ومن ثمّ إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.
ووصل إلى مطار برج العرب وفدي الجاليات اليوناني والقبرصي الذي يزور الإسكندرية ورحبت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، بضيوف مصر ، من الجالية اليونانية والقبرصية، الذين كانوا يعيشون بها وامتزجت حضارتهم بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن أسبوع "نوستوس، أو إحياء الجذور" يؤكد أن الحضارة تبني جسورًا بين الشعوب.
وقالت، إن مصر تتمتع بصورة فريدة من تعايش سلمي لكافة الجاليات التي تمر بها، موضحة أن أكبر دليل على عمق العلاقات الشعبية المشتركة بين مصر واليونان وقبرص، أن وزير الاتصالات والميديا اليوناني جورج سوريانتس وعضو الوفد الرئاسي اليوناني، مولود في مصر وتعلم بها.
من جهته، قال وزير الاتصالات اليوناني، إنه ممتن لحفاوة الاستقبال لوفود الجاليات التي تزور مصر خلال فاعليات إحياء الجذور، وكشف أنه شخصيا ولد بالإسكندرية بحي الإبراهيمية وتخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وله بها عائلة وأصدقاء وذكريات لا تنسى، مشيدا بالاحتفاء بالجاليات والدبلوماسية الشعبية كقوة دبلوماسية هامة.
وقالت مكرم إن مبادرة "أسبوع الجاليات"، شهدت تنسيقا وتعاون مع كل من فوتيس فوتييو - المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية وشئون المغتربين ، وتيرينس كويك - نائب وزير خارجية اليونان لشئون الجاليات، انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد أسبوع تحت شعار "إحياء للجذور"، وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، مؤكدةً ثقتها الكاملة في قدرة مصر على الاحتفاء بكل من عاش على أرضها وترك فيها أثرًا وإرثًا إنسانيًا يمتد حتى وقتنا هذا، والأهمية الكبيرة في تعزيز التقارب بين مصر واليونان وقبرص، علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.
وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قد أطلقت مبادرة "أسبوع الجاليات"، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعقد أسبوع تحت شعار "إحياء للجذور"، وهى المبادرة الأولى من نوعها والتى تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش فى مصر .
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