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سيــارات
جى بى غبور أوتو تعلن عن أسعار مازدا 3
الإثنين 30 أبريل 2018 02:54 م
مازدا
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"جى بى أوتو " توزع سيارات شيرى
مازدا
أحمد عوض
أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى ومازدا وجيلي وشيرى، منذ قليل - القوائم السعرية الجديدة لطرازات مازدا 3 الصادرة عن مايو المقبل.
وصعدت أسعار السيارة مازدا M3 بمقدار يتراوح ما بين 2100 و 3100 جنيه - لتصل M3 فئة Luxury Sedan إلى 348 ألفا مقابل 345.9 ألف، وارتفعت أسعار مازدا الفئة الثانية" Sport Sedan إلى 407 مقارنة بـ 403.9 ألف، ووصلت أسعار فئة "H/B Sport" إلى 411 ألف جنيه بدلا من 407 آلاف.
أسعار السيارات
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