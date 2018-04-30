جى بى غبور أوتو تعلن عن أسعار مازدا 3

أحمد عوضأرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى ومازدا وجيلي وشيرى، منذ قليل - القوائم السعرية الجديدة لطرازات مازدا 3 الصادرة عن مايو المقبل.وصعدت أسعار السيارة مازدا M3 بمقدار يتراوح ما بين 2100 و 3100 جنيه - لتصل M3 فئة Luxury Sedan إلى 348 ألفا مقابل 345.9 ألف، وارتفعت أسعار مازدا الفئة الثانية" Sport Sedan إلى 407 مقارنة بـ 403.9 ألف، ووصلت أسعار فئة "H/B Sport" إلى 411 ألف جنيه بدلا من 407 آلاف.