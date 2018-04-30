طوارئ بشركة مياه القليوبية تحسبا لسوء الأحوال الجوية

المال خاص





أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.





وعقد المهندس مصطفى مجاهد، اجتماعا اليوم بمديري الأفرع والإدارات، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من توقعات بتقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد.





وشدد على ضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما شدد بسرعة حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الامطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.