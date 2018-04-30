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لايف
موقع إسرائيلي: أزمة محمد صلاح تهدد مشاركته بالمونديال
الإثنين 30 أبريل 2018 02:23 م
محمد صلاح والجائزة صورة جديدة
أخر الأخبار
محمد صلاح والجائزة صورة جديدة
عادل عبد الجواد:
تتابع الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن كثب الأزمة بين محمد صلاح لاعب منتخبنا المصري ونجم ليفربول الإنجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.
وتناولت الصحف الإسرائيلية الأزمة وتساءل موقع "سبورت 1" الرياضي قائلا: هل سيتم التحقيق مع محمد صلاح حتى نهاية الموسم؟
أما صحيفة معاريف كتبت: نزاع بين محمد صلاح والاتحاد المصري، بينما كتب موقع "واللا":صلاح ضد الاتحاد المصري إنه أمر مهين للغاية.
وقالت المواقع الإسرائيلية إن المنتخب المصري لم يكن لديه أبدا نجم ضخم يشبه النجم محمد صلاح، حيث من المفترض أن يحمل صلاح هداف نادي ليفربول المصريين على ظهره في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في منتصف يونيو.
وتوقع "سبورت1" أن الخلاف الصعب بين صلاح والاتحاد المصري يطغى على استعدادات الفريق، بل ويهدد مشاركة النجم في بطولة العالم في روسيا، وذكر الموقع أيضا أن محمد صلاح يحاول الفوز بالحذاء الذهبي لأوروبا وكسر الرقم القياسي للمنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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