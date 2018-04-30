توقعات بثبات أسعار الحديد خلال مايو

الحديد والصلب

عمر سالم:



توقع عدد من تجار مواد البناء إعلان شركات الحديد عن ثبات أسعارها لشهر مايو المقبل ليتراوح سعر الطن ما بين 12300 إلى 12500 جنيه تسليم مصنع.



وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ"المـال" إن سوق الحديد يشهد استقرار كبير خلال الفترة الحالية، خاصة أن خامات البيليت عالمياً مستقرة بشكل كبير.



وتوقع الدجوي استمرار حالة الاستقرار والثبات فى الأسعار، موضحا أن سعر خام البيليت " يسجل 530 دولارا للطن وهو نفس السعر منذ أسابيع، لافتاً إلى أن المبيعات تشهد ركودا كبيرا.



وأضاف أن شركة حديد عز أعلنت الأسبوع الماضى، عن ثبات أسعارها لشهر مايو المقبل لتسجل 12530 جنيها للطن ، فيما أعلنت بعض الشركات ذلك منها عياد للصلب لنحو 12300 جنيه للطن.



وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، لـ"المـال"، إن هناك ترقبا من جانب التجار لإعلان الأسعار الجديدة لشهر مايو المقبل، لاسيما فى ظل الموجة التراجعية خلال الفترة الماضية بعد تراجع الأسعار بمتوسط 500 جنيه للطن.



وأضاف أن شركة حديد بشاي سجل 12525 جنيه تسليم مصنع، فيما سجل حديد المصريين نحو 12500 جنيه، وسجل السويس للصلب 12475 جنيه للطن، وسجلت الجارحي للصلب نحو 12450 جنيه للطن تسليم مصنع.



وأشار إلى أن الشركات ملتزمة بالتسليمات، كما أن بعض التجار يعانى من الركود فى المبيعات بشكل مستمر انتظارا من جانب المستهلكين لتراجع الأسعار، إضافة إلى الارتفاع الكبير للأسعار خلال الفترة الماضي.



ويبلغ الإنتاج السنوى من حديد التسليح 10 ملايين طن سنوياً، فيما يبلغ حجم الصناعات المولدة من الحديد 3.5 مليون طن، ويبلغ عدد المصانع المقامة فى الوقت الحالى 27 مصنعاً، ويتراوح حجم استثمارات تلك المصانع بين 70ـ 100 مليار جنيه، تتيح نحو 150 الف فرص عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة. وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.