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اقتصاد وأسواق
التموين: شراء 1.4 مليون طن قمح من المزارعين بـ5.5 مليار جنيه
الإثنين 30 أبريل 2018 02:06 م
قمح
أخر الأخبار
قمح
محمد مجدى
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شراء نحو 1.4 مليون طن قمح محلى من المزارعين والفلاحين بتكلفة إجمالية نحو 5.5 مليار جنيه خلال 15 يوما من موسم الحصاد والتوريد الرسمى الذى بدأ 15 أبريل 2018، كما تم رفض استلام نحو 6774 طنا من الأقماح القديمة والتى تحتوى على حشرات أو شوائب.
وقال المصيلحى إن معدلات التوريد فى هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة العوامل الجوية التى أدت إلى تبكير موعد الحصاد مقارنة بمثيلتها فى العام الماضى، حيث تسلمت وزارة التموين نحو 200 ألف طن خلال نفس الفترة هذا العام.
وأوضح المصيلحى أن هناك جهودا متميزة تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وشركات المضارب والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.
وتواصل غرفة العمليات المركزية فى الوزارة متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على الرقم 0227944973 والفاكس على الرقم 0227944379 .
وزارة التموين
القمح
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