EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الإنتاج الحربي تستخرج 541 شهادة أمان للعاملين بشركاتها التابعة
الإثنين 30 أبريل 2018 02:05 م
العاملون - شهادة أمان
أخر الأخبار
العاملون - شهادة أمان
أحمد اللاهونى
استخرجت وزارة الإنتاج الحربي شهادات "أمان" لجميع العاملين بالأجر اليومى والعمالة المؤقتة بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة وتحملمت قيمة هذه الشهادات بقيمة مالية (1000) جنيه لكل شهادة لعدد (541) عامل بإجمالى (541000) جنيه ، وتم إصدار هذه الشهادات من البنوك الوطنية ( بنك القاهرة، البنك الأهلى، بنك مصر).
يأتى ذلك فى ظل السياسة الحكيمة التى تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير رعاية كريمة للعمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود من خلال الإعلان عن برنامج شهادة "أمان" للتأمين بدون تحميل هذه الشرائح أي رسوم أو مصاريف إدارية.
وأكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى فى بيان له اليوم، أن هذه الخطوه تأتى من منطلق حرص الوزارة على توفير الرعاية الإجتماعية المناسبة للعاملين، وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بأفضل أداء تجاه شركاتهم والذى ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج و زيادة معدل الدخل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا