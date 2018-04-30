الإنتاج الحربي تستخرج 541 شهادة أمان للعاملين بشركاتها التابعة

العاملون - شهادة أمان



أحمد اللاهونى



استخرجت وزارة الإنتاج الحربي شهادات "أمان" لجميع العاملين بالأجر اليومى والعمالة المؤقتة بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة وتحملمت قيمة هذه الشهادات بقيمة مالية (1000) جنيه لكل شهادة لعدد (541) عامل بإجمالى (541000) جنيه ، وتم إصدار هذه الشهادات من البنوك الوطنية ( بنك القاهرة، البنك الأهلى، بنك مصر).



يأتى ذلك فى ظل السياسة الحكيمة التى تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير رعاية كريمة للعمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود من خلال الإعلان عن برنامج شهادة "أمان" للتأمين بدون تحميل هذه الشرائح أي رسوم أو مصاريف إدارية.



وأكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى فى بيان له اليوم، أن هذه الخطوه تأتى من منطلق حرص الوزارة على توفير الرعاية الإجتماعية المناسبة للعاملين، وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بأفضل أداء تجاه شركاتهم والذى ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج و زيادة معدل الدخل.