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اقتصاد وأسواق
رئيس الضرائب: تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الدخل
الإثنين 30 أبريل 2018 01:19 م
مصلحة الضرائب
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مصلحة الضرائب
مها أبوودن:
كشف عماد سامي رىيس مصلحة الضراىب، أن المصلحة كونت ورشة عمل لإجراء تعديلات تشريعية علي قانون الضريبة علي الدخل لحل أزمة التهرب الضريبي.
وقال سامي إن التعديلات تستهدف وضع معايير دقيقة لحالات التهرب بحيث تسمح للمصلحة بتتبع كبري حالات التهرب.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية لكبار ممولي المهن الحرة من المحامين والفنانين والأطباء ارتفعت خلال موسم الإقرارات المنتهي نهاية مارس الماضي، وبلغت 400 مليون جنيه مقارنة بنحو 500 مليون جنيه إجمالي حصيلة المهن الحرة بالكامل الموسم الماضي.
وأوضح سامي أن قيمة الربط الضريبي المستهدف لشهر أبريل الجاري بلغت نحو 55 مليار جنيه، متوقعا أن يتم تحصيلها وتجاوزها مع الساعات الأخيرة للموسم الضريبي.
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