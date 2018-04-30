EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
أوكرانيا تتطلع لآلية تشاور سياسى مع مصر
الإثنين 30 أبريل 2018 01:19 م
السفير سامح شكرى
أخر الأخبار
السفير سامح شكرى
سمر السيد
قال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، إن بلاده تتطلع لإنشاء آلية تشاور سياسي علي مستوي وزارتي الخارجية حول الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأشار "بافلو كليمكين"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن مباحثاته التي أجراها مع المسؤولين المصريين خلال زيارته الحالية لمصر تهدف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
وأضاف الوزير الأوكرانى أنه عقد مباحثات مكثفة أيضًا مع وزير الخارجية سامح شكرى شملت ملفات السياحة وعودة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف وأثره الإيجابى على قطاع السياحة، علاوة على زيادة التجارة الثنائية بين البلدين، والطلاب المصريين بأوكرانيا، كما أشاد فى الوقت نفسه بنجاح شركة النفط والغاز الأوكرانية العاملة بالسوق المحلية.
أوكرانيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا