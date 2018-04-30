أوكرانيا تتطلع لآلية تشاور سياسى مع مصر

السفير سامح شكرى



سمر السيد



قال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، إن بلاده تتطلع لإنشاء آلية تشاور سياسي علي مستوي وزارتي الخارجية حول الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.



وأشار "بافلو كليمكين"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن مباحثاته التي أجراها مع المسؤولين المصريين خلال زيارته الحالية لمصر تهدف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.



وأضاف الوزير الأوكرانى أنه عقد مباحثات مكثفة أيضًا مع وزير الخارجية سامح شكرى شملت ملفات السياحة وعودة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف وأثره الإيجابى على قطاع السياحة، علاوة على زيادة التجارة الثنائية بين البلدين، والطلاب المصريين بأوكرانيا، كما أشاد فى الوقت نفسه بنجاح شركة النفط والغاز الأوكرانية العاملة بالسوق المحلية.





