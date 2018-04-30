توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وجامعة دمنهور

الهيئة العربية للتصنيع

الصاوي أحمد:



أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة خُطط ومشروعات التنمية وخدمة المُجتمع المدني , وأضاف سيف الدين أننا نعمل علي تقديم مُنتج يتميز بالجودة وفقا للمعايير الدولية وبهامش ربح قليل وبسعر مُناسب لقطاعات المُجتمع المُختلفة , بالإضافة إلي الإهتمام بتقديم خدمة ما بعد البيع وهذا في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي توفير أفضل الخدمات لكافة المُواطنين .



وأشاد الدكتورعبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع وهذا ما نحتاجه داخل المعامل والمُنشأت الجامعية , كما أعرب عبيد عن إعجابه بالمُنتج الجديد للهيئة العربية للتصنيع الذي تُساهم به في ترشيد إستهلاك المياه .



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع مُمثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD وجامعة دمنهور.



يُذكر أن البروتوكول يُنظم أسلوب العمل بين الجانبين , خاصة أن مجالات التعاون مُتنوعة ومُمتدة لأكثر من عامين ماضيين , ومن المُقرر البدء في إنشاء مُستشفي جامعي وكلية للطب بأعلي مُواصفات الجودة الدولية .



وأشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلي أننا نحرص علي تقديم خدمة ما بعد البيع لكافة مُنتجاتنا كسياسة تسويقية ثابتة داخل الهيئة .



وذكر الدكتور عبيد أن الثقة في معايير الجودة والدقة بالهيئة العربية للتصنيع كانت دافعا لنا للتعاون معها لإنشاء الصرح الطبي المُقرر إقامته بجامهة دمنهور.



وعلي هامش البروتوكول , أشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلي أن العديد من المناطق بالعالم تقترب من مشكلة الشُح المائي مما يستلزم السرعة في البحث عن أفضل الحلول المُناسبة .



وفي هذا الصدد أعلن سيف الدين عن المُنتج الجديد من مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع, للمُساهمة في ترشيد إستهلاك المياه بنسبة 90% ويتضمن وحدة لتوفير المياه بأنواع مُختلفة تعمل بأنظمة الترذيذ والرشاش والتي تُناسب منازلنا و كافة المؤسسات والشركات ودور العبادة .