وزير قطاع الأعمال يهنئ الشركات التابعة بعيد العمال

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال



المال- خاص



تقدم خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة للعاملين بالشركات التابعة للوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الموافق الأول من مايو من كل عام.



وقد وجه تحية تقدير واحترام لجميع العمال بمختلف ربوع الوطن، مؤكدا على دورهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التقدم فى مختلف القطاعات، داعيًا إياهم إلى مواصلة بذل الجهد والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة للدولة.



وفى هذا الإطار، أكد الوزير على أن العنصر البشرى يمثل أهم أصول الشركات الذى تحرص الوزارة على تطوير مهاراته ورفع كفاءته باعتباره عنصرًا رئيسيا فى عملية إعادة الهيكلة الشاملة التى تقوم بها الوزارة فى الشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن الدولة جادة ولديها إرادة قوية وحقيقية لإصلاح وتطوير الشركات وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجهها للنهوض بها.