بدء التداول على سهم شركة سي آي كابيتال

محمد فريد: تنويع القطاعات في البورصة يزيد قوة سوق مصر المالي





وزير قطاع الأعمال العام :برنامج الطروحات الحكومية يزيد من عمق السوق





محمود عطا الله: القيد في البورصة يسرع من وتيرة نمو الشركة وتمويل توسعاتها المستقبلية





المال ـ خاص:

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الاثنين، الوافد رقم 224 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهي أسهم شركة سي آي كابيتال والتي سيتم تداولها تحت رمز تحت رمزCICH” "، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ،ومحسن عادل نائب رئيس البورصة ، والأستاذ محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة ،وقيادات شركة سي اى كابيتال.

قال محمد فريد ، رئيس البورصة ، إن لأسواق المال دور هام في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل عملية النمو الاقتصادي القائم على توسعات الشركات العاملة في المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة .

وتابع فريد ، أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو للقيد ، بمختلف القطاعات ، "فالتنوع الذي تتمتع به البورصة يعزز من صلابة وقوة سوق مصر المالي في المساهمة في النمو الاقتصادي ".

وذكر فريد ، أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الأخيرة على كافة الأصعدة "ماليا ونقديا وتشريعيا ", حيث عززت الثقة بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

فيما قال خالد بدوي ، وزير قطاع الاعمال العام ، إن عملية طرح الشركات في البورصة يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في تنويع مصادر تمويل توسعات الشركات، ما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مؤكدا أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تنشيط وزيادة عمق البورصة ورفع معدل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

قال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال ، إن إدارة شركته تطلع إلى مواصلة تنمية أعمالها واستكمال استراتيجيتها التوسعية بما يسهم في تعظيم القيمة لكل المساهمين ،موضحا أن بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة خطوة تسرع من وتيرة نمو الشركة .

فيما قال حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك، مجموعة سي آي كابيتال ورئيس مجلس إدارة كوربليس ، "نحن متفاؤلون من نجاح عملية الطرح بما يمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها لتنمية التوسعات المخططة، فضلا عن المشاركة القوية من قبل المؤسسات المالية العالمية فى هذا الطرح والتي تعكس الصورة الإيجابية العامة لسوق المال المصري كأحد أهم الأسواق الإقليمية."

وقد أسفرت عملية الاكتتاب عن تخصيص 203 مليون سهم من أصل 225,6 مليون سهم ،لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والخليج العربي ومصر والأفراد ذوي الملاءة المالية .

وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 6.1 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 9,9 مليار جنيه مصري (558 مليون دولار) ، وبالنسبة لشريحة الطرح العام فقد تم تخصيص عدد 22,5 مليون سهم في السوق الثانوي بالبورصة وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 29.5 مرة وذلك بإجمالي طلبات بلغ قدرها 5,1 مليار جنيه مصري (290 مليون دولار).