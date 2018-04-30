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بنـــوك
بنك HSBC الأعلى سدادا للضريبة بواقع 700 مليون جنيه
الإثنين 30 أبريل 2018 12:41 م
HSBC
أخر الأخبار
HSBC
مها أبوودن:
احتل بنك "HSBC" المركز الأول في قائمة البنوك الأعلى سدادا للضرائب حتي اللحظة، وقبل انتهاء موعد موسم الإقرارات الضريبية بعدة ساعات، بواقع 700 مليون جنيه.
ومن المعروف أن موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، سينتهي قانونا في الساعة السادسة من مساء اليوم.
ويتقدم عدد من شركات البترول خلال لحظات كتابة الخبر بإقرارتهم الضريبية في مقر المركز الضريبي لكبار الممولين، علي رأسهم شركتا بتروجت وإنبي.
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