شكري: التمثيل الدبلوماسي بالخارج يحقق المصالح الوطنية

مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو

سمر السيد:



قال وزير سامح شكرى، إن قدرات التمثيل الدبلوماسي المصرى والسفارات المصرية بالخارج مسخرة لتحقيق المصالح الوطنية المصرية فى إطار إقامة العلاقات السياسية والعمل على تحقيق المكاسب الاقتصادية من هذه العلاقات الدولية وتشجيع زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى المشترك كوسيلة لتحقيق مصلحة الدولة والمواطن.



وأضاف الوزير فى فعالية المؤتمر المشترك مع وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين صباح اليوم، أن البعثات فى الخارج تعمل سواء من خلال علاقاتها بالأجهزة الرسمية أو قطاع الأعمال فى الدول الممثلة فيها على توضيح معالم الإصلاح الاقتصادي بمصر والآثار المرتبطة على مستوى النمو والفرص الاستثمارية والمشاريع القومية وكيفية المشاركة فيها واستقدام القروض الميسرة لتنفيذ المشروعات مع الربط بين هذا وتحقيق الاستقرار على المستوي الدولي والإقليمي.



وأوضح أن مصر بحكم ثقلها وعدد سكانها تمثل سوقا واسعة لمنتجات الدول الأخري، لافتاً إلى أنه يجرى إقامة العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة وهذه مهمة رئيسية للبعثات المصرية .

