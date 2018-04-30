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سيـــاســة
برلماني يطلب استدعاء وزير النقل بسبب قطار السويس
الإثنين 30 أبريل 2018 11:42 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس طلب لاستدعاء وزير النقل بسبب المشاكل الذي يعاني منها قطار السويس وسوء الخدمات.
وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء السيد النقل والمواصلات بسبب سوء الخدمات بالسكة الحديد الخاصة بأبناء محافظة السويس وقيام الهيئة الغاء وتعديل مواعيد الرحلات من السويس للقاهرة والاسماعيلية والعكس.
وأوضح أن تعديل المواعيد تعارض مع خدمة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل الذي يستخدمون القطارات للسفر، إضافة إلى سوء حالة العربات .
وطالب بتحويل الموضوع لأهميته إلى لجنة النقل والمواصلات واستدعاء الوزير ومسئولي السكة الحديد، لإيجاد حلول جذرية لقطار السويس احتراما لآدمية المواطنين.
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