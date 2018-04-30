كوربليس تعتزم الحصول على رخصة مجمعة تشمل التخصيم

كوربليس



أحمد على وأسماء السيد



كشف طارق عزمى، العضو المنتدب بشركة كوربليس للتأجير التمويلى، أن شركته تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الحصول على رخصة مجمعة تشمل نشاطى التخصيم والتأجير التمويلى.



وأضاف فى رده على سؤال "المال" خلال المؤتمر الصحفى الخاص ببدء التداول على سهم شركة "سى اى كابيتال"، أن شركته تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة، إذ تجرى دراسات حول كيفية تمويل تلك التوسعات.













