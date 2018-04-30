الإسكان: مزاد لبيع 13 محلاً و5 وحدات إدارية بطيبة الجديدة

وحدات إسكان متوسط بتكلفة



المال خاص

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صرح المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بأنه سيتم بيع 13 محلاً، بمساحات تتراوح بين 10 و86 م2، إضافة إلى بيع 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 63 م2 للوحدة، بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى مزاد علني.

