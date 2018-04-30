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عقـــارات
الإسكان: مزاد لبيع 13 محلاً و5 وحدات إدارية بطيبة الجديدة
الإثنين 30 أبريل 2018 11:11 ص
وحدات إسكان متوسط بتكلفة
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وحدات إسكان متوسط بتكلفة
المال خاص
صرح المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بأنه سيتم بيع 13 محلاً، بمساحات تتراوح بين 10 و86 م2، إضافة إلى بيع 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 63 م2 للوحدة، بمختلف أحياء المدينة، وذلك فى مزاد علني.
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