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نقل وملاحة
استاذة أمراض صدرية: 30% من سائقى النقل يعانون من الشخير
الإثنين 30 أبريل 2018 10:59 ص
اضرار الشخير
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اضرار الشخير
مدحت إسماعيل
قالت الدكتورة مها يوسف، أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، إن 30% من سائقى النقل العام، لديهم ضيق تنفس، ومن ثم يعانون من ظاهرة " الشخير"، ليلا أثناء النوم.
واضافت خلال كلمتها فى موتمر اطلاق مبادرة " سلامة نومك امان لطريقك " - للحد من الحوادث الناجمة عن اضطرابات النوم"، أن " حوادث الطرق مرتبطة بعدد من العوامل منها انخفاض ساعات النوم وهذا الانخفاض قد يكون من ضيق التنفس " الشخير"، لافتة الى 20% من الحوادث على الطرق السريعة ناجمة عن اضطرابات النوم، اضافة الى 50% من الحوادث حالة توفى السائق تكون ناتجة من نفس السبب.
النقل
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