اضرار الشخير



مدحت إسماعيل



قالت الدكتورة مها يوسف، أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة المنوفية، إن 30‎%‎ من سائقى النقل العام، لديهم ضيق تنفس، ومن ثم يعانون من ظاهرة " الشخير"، ليلا أثناء النوم.



واضافت خلال كلمتها فى موتمر اطلاق مبادرة " سلامة نومك امان لطريقك " - للحد من الحوادث الناجمة عن اضطرابات النوم"، أن " حوادث الطرق مرتبطة بعدد من العوامل منها انخفاض ساعات النوم وهذا الانخفاض قد يكون من ضيق التنفس " الشخير"، لافتة الى 20‎%‎ من الحوادث على الطرق السريعة ناجمة عن اضطرابات النوم، اضافة الى 50‎%‎ من الحوادث حالة توفى السائق تكون ناتجة من نفس السبب.











