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نقل وملاحة
وزير النقل: 73% من حوادث الطرق ناتجة عن أخطاء بشرية
الإثنين 30 أبريل 2018 10:56 ص
هشام عرفات وزير النقل 9
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل 9
مدحت إسماعيل:
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن 73% من حوادث الطرق هي في الأساس ناتجة من أخطاء بشرية، وفقا لإحصائيات عالمية.
وأضاف عرفات خلال كلمته في ورشة عمل عقدت اليوم بعنوان "الحد من حوادث الطرق"، لافتا إلي أن 70% من الحوادث في بعض الأحيان ناتجة عن عدم صيانة المركبات.
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