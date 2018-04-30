EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
100 مليون جنيه استثمارات جديدة لبتروجاس
الإثنين 30 أبريل 2018 10:27 ص
عادل الشويخ
أخر الأخبار
عادل الشويخ
نسمة بيومى
تعتزم شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2018/2019، بقيمة تجاوز 100 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بها.
وتتبع «بتروجاس» الهيئة المصرية العامة للبترول، وتمثل الشركة الأم المسؤولة عن تعبئة وتوفير البوتاجاز لجميع المحافظات، وتسعى للحفاظ على الأصول الإنتاجية وتطويرها ورفع كفاءتها من خلال المشروعات المتعلقة بتأمين وتعبئة الاسطوانات، وإصلاحها وإعادة تأهيلها إلى جانب مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية.
أكد عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة بتروجاس فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تقوم بشكل دورى بتنفيذ عمليات الصيانة والإحلال والتجديد لمصانعها وخطوط التعبئة والإنتاج.
ولفت إلى أن مشروعات الشركة مستمرة، فيما يخص مستودعات تخزين البوتاجاز، ومن المرتقب الانتهاء من تنفيذ آخر مشروعين فى ذلك المجال بختام شهر مايو المقبل.
وقال الشويخ: طاقة المستودعين 2400 طن، بواقع 1200، لكلا منهما يقعان فى محافظة الإسكندرية، وعقب الانتهاء منهما ترتفع السعات التخزينية للشركة فى المحافظة إلى حوالى 32 ألف طن.
وتستهدف شركة بتروجاس تعبئة كمية قدرها 3.9 مليون طن بوتاجاز تعادل 312 مليون أسطوانة، لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال العام المالى المقبل 2018/2019.
وعلى صعيد الرصيد والمخزون الإستراتيجى من البوتاجاز، أكد الشويخ أن الرصيد آمن، ويكفى لتلبية احتياجات البلاد لفترة تتجاوز15 يومًا.
وتستورد مصر %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، من عدة دول أبرزها السعودية، والجزائر، بمتوسط فاتورة تبلغ قيمتها 120 مليون دولار شهريا، ورصدت الحكومة 110 مليارات جنيه لدعم المشتقات البترولية خلال العام المالى الجارى، متوقع زيادتها لتتجاوز 120 مليار بختام العام.
شبكة الغاز
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا