100 مليون جنيه استثمارات جديدة لبتروجاس

عادل الشويخ

نسمة بيومى



تعتزم شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2018/2019، بقيمة تجاوز 100 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بها.



وتتبع «بتروجاس» الهيئة المصرية العامة للبترول، وتمثل الشركة الأم المسؤولة عن تعبئة وتوفير البوتاجاز لجميع المحافظات، وتسعى للحفاظ على الأصول الإنتاجية وتطويرها ورفع كفاءتها من خلال المشروعات المتعلقة بتأمين وتعبئة الاسطوانات، وإصلاحها وإعادة تأهيلها إلى جانب مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية.



أكد عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة بتروجاس فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تقوم بشكل دورى بتنفيذ عمليات الصيانة والإحلال والتجديد لمصانعها وخطوط التعبئة والإنتاج.



ولفت إلى أن مشروعات الشركة مستمرة، فيما يخص مستودعات تخزين البوتاجاز، ومن المرتقب الانتهاء من تنفيذ آخر مشروعين فى ذلك المجال بختام شهر مايو المقبل.



وقال الشويخ: طاقة المستودعين 2400 طن، بواقع 1200، لكلا منهما يقعان فى محافظة الإسكندرية، وعقب الانتهاء منهما ترتفع السعات التخزينية للشركة فى المحافظة إلى حوالى 32 ألف طن.



وتستهدف شركة بتروجاس تعبئة كمية قدرها 3.9 مليون طن بوتاجاز تعادل 312 مليون أسطوانة، لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال العام المالى المقبل 2018/2019.



وعلى صعيد الرصيد والمخزون الإستراتيجى من البوتاجاز، أكد الشويخ أن الرصيد آمن، ويكفى لتلبية احتياجات البلاد لفترة تتجاوز15 يومًا.



وتستورد مصر %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، من عدة دول أبرزها السعودية، والجزائر، بمتوسط فاتورة تبلغ قيمتها 120 مليون دولار شهريا، ورصدت الحكومة 110 مليارات جنيه لدعم المشتقات البترولية خلال العام المالى الجارى، متوقع زيادتها لتتجاوز 120 مليار بختام العام.