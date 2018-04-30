أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل تعزز أرباحها

البنوك العاملة فى السوق المحلية

محمد سالم:



واصلت أدوات الدين الحكومى متوسطة وطويلة الأجل تعزيز أرباحها للأسبوع الثانى على التوالى، مدعومة بتوقعات إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 17 مايو المقبل فى ظلِّ موجة تضخم جديدة قد تشهدها مصر مع استئناف برنامج خفض الدعم، فيما تراجعت على الآجال القصيرة.



وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر (266 يوما) و12 شهرًا (357 يوما) بواقع 18 و28 نقطة أساس على الترتيب فى عطاءات الأسبوع الماضى، كما صعد العائد على السندات لأجل 5 و10 سنوات بشكل طفيف، 6 و5 نقاط أساس على التوالى (كل 100 نقطة أساس تعادل %1)، بينما هبطت على أذون 91 و182 يومًا.



قال مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية إن المصارف والمؤسسات المختلفة لديها توقعات بإمكانية استقرار العائد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مايو المقبل، نظرًا لصعود معدلات التضخم الشهرية فى مارس وفبراير الماضيين، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة إلى استئناف برنامج خفض دعم الطاقة فى يوليو المقبل حسب اتفاق صندوق النقد الدولى.



وتراجع مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية 4 نقاط أساس فى تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا %17.34 مقابل %17.38 فى الأسبوع قبل الماضى، يُذكر أن المؤشر حقق مكاسب بلغت 24 نقطة فى الأسبوعين الماضيين.



وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.



وهبط المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مارس الماضى، ليسجل %13.3 و%11.88 على التوالى، مقابل %14.4 و%11.9 فى فبراير، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو2017 عند مستوى %33 و%35 على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم فى فبراير، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالى.



ورجح مدير قطاع الخزانة استقرار عوائد الدين عند مستوياتها الحالية نظرًا لقيام البنك المركزى بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة، والتى من شأنها المنافسة على السيولة التى يمكن توجيهها لسوق الدين، خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20 يتم خصمها من المنبع، عكس ودائع الركزى المعفاة من الضرائب.



وأضاف أن السوق مهتمة بمراقبة تطور معدلات التضخم؛ لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية.



وجاء صعود عوائد أدوات الدين الأطول أجلا رغم تحسن الإقبال عليها من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة، ليصل متوسط تغطية عطاءات الدين إلى 3.1 مرة فى الأسبوع الماضى مقابل 2 مرة الأسبوع قبل الماضى.



وفى تحركها لمحاصرة صعود عوائد الدين، قلصت وزارة المالية اقتراضها بنحو مليارى جنيه عبر أذون 357 يوما لتصل قيمة العروض المقبولة إلى 6 مليارات جنيها مقارنة بـ8 مليارات قيمة الطلبات، وأكثر من 11.5 مليار قيمة العروض المقدمة، بينما كثفت اقتراضها فى الأجل القصير لتقبل 9.8 مليار جنيه عبر أذون 182 يوما بزيادة 2.5 مليار عن القيمة المستهدفة.



وتعتزم الوزارة اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل أسابيع.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما، بنحو 28 نقطة أساس، ليسجل %16.84 مقابل %16.555 الأسبوع قبل الماضى، وقفزت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 4.5 مرة بدلا من 1.7 مرة فى آخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.6 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 6 مليارات أقل بنحو 2 مليار جنيه عن المستهدف من الطرح.



كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا 18 نقطة أساس، ليصل إلى %17.386 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.21 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2 مرة مقابل 1.2 مرة مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه، قبلت منها المالية 7.6 مليار جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.



بينما هبط متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 2 نقطة أساس ليصل إلى %17.523 الأسبوع الماضى، بدلاً من %17.544 الأسبوع قبل الماضى، متزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 3.4 مرة مقابل 2.5 مرة فقط، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.8 مليار، قبلت منها «المالية» نحو 9.8 مليار بزيادة 2.5 مليار تقريبًا عن القيمة المستهدفة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو 17 نقطة أساس ليبلغ %17.651 الأسبوع الماضى، مقابل %17.824 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.5 مرة مقابل 2.7 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 7.4 مليار، بزيادة 150 مليونًا عن قيمة الطرح المستهدفة.



وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ارتفع عائد السندات أجل 5 سنوات إلى %15.091 تقريبًا الأسبوع الماضى، مقابل %15.027 فى الطرح السابق بفارق 6 نقاط أساس، تزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة ليصل إلى 2.6 مرة بدلا من 1.5 مرة فى آخر طرح، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.9 مليار تقريبًا، قبلت منها «المالية» 1.8 مليار جنيه بزيادة 300 مليون تقريبا عن القيمة المستهدفة.



كما قفز العائد على سندات أجل 10 أعوام بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى %14.875 مقابل %14.825 أواخر الشهر الماضى، تزامنًا مع تراجع فى معدل التغطية ليصل إلى 0.9 مرة فقط بدلاً من 1.15 مرة فى آخر طرح، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 1.14 مليار، وقبلت الوزارة 290 مليونًا فقط أقل بنحو 950 مليون عن القيمة التى طلبتها الوزارة.



فى سياق متصل، قلصت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى، لتصل إلى 29.5 مليار جنيه بدلا من 30 مليار الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7 مليارات عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7.750 مليار من أذون 273 يوما، و7.750 مليار من أذون 364 يوما، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منه 1.75 مليار بأجل 3 أعوام، و1.25 مليار لأجل 7 أعوام.



تزامن الإقبال من البنوك والمؤسسات المختلفة على شراء أدوات الدين الأسبوع الماضى مع عدم طرح مزاد ودائع البنك المركزى المرتبطة بالكوريدور، بينما قام باستقبال سيولة من البنوك بنحو 55 مليار جنيه ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد.



ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.



وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.