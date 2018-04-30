صندوق مرتقب لإدارة أخطار التأمين على أصول الدولة

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية

الشاذلى جمعة - أحمد اللاهونى - محمود محسن - منى عبدالبارى :



وضعت لجنة التامين على اصول الدولة برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، آلية لتمويل الأقساط التى ستدفعها الحكومة لشركات التأمين مقابل تغطية أصول الدولة، لتكون عبر موارد ستفرضها الحكومة من خلال تخصيص ربع فى الالف من حصيلة بيع أراضى واملاك الدولة، ومثلها من رسوم مخالفات البناء، ومثلها من إيرادات المناقصات والمزايدات الحكومية فضلا عن فرض رسوم - لم تحدد بعد - على بعض الخدمات الحكومية .



كشف المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المبانى والمنشآت الحكومية وفقا للتشريعات والقرارات المنظمة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة، لافتا إلى أن تأسيسه لا يحتاج إلى تشريع خاص ، ولكن قرار من رئيس مجلس الوزراء.



أشار إلى أن الصندوق سوف يقوم بإدارة أصول الدولة وتقييمها وفقا لوضعها السوقي وليس وفقا لقيمتها الدفترية القديمة، وأكد أن مجلس إدارته سيضم مجموعة من الخبراء المتخصصين فى نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة بأصول الدولة.



وأضاف عبد المعطى خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، أمس، أن هناك تعديلات تشريعية من المزمع أن تصدرها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى المصرى والتى تحظر التأمين على الأصول المملوكة للدولة سواء كانت منقولة أو غير منقولة بجانب تعديل المادة 167 من قانون المالية العامة للدولة ، التي تحظر التأمين على ممتلكات ومشتريات الحكومة إلا بموافقة من القانون المختص الذى تخضع له تلك الأصول.



ولفت إلى أن اللجنة التي يترأسها نائب وزير المالية، عرّفت أصول الدولة بأنها المبانى والمنشآت التابعة لكل الأجهزة والهيئات التى ينظمها القانون 53 للموازنة العامة للدولة وهى الجهاز الإدارى للدولة والوزارات وكذلك الحكم المحلى فضلا عن الهيئات العامة والخدمية ماعدا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



وأشار عبد المعطى إلى أن اللجنة أوصت بأن تشمل التغطيات خطر الحريق والسطو كبدابة ثم تغطية باقى الأخطار التى قد تتعرض لها أصول الدولة فى مرحلة لاحقة.