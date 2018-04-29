قطاع المجمعات السكنية بالرحاب يحذر الملاك من سوء الأحوال الجوية

بدور إبراهيم:



حذر قطاع المجمعات السكنية بمدينة الرحاب الملاك والمستاجرين من سوء الاحوال الجوية بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، طبقا لتقرير هيئة الارصاد الجوية والذى توقع هبوب عاصفة ترابية على مدينتى القاهرة والجيزة.