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عقـــارات
قطاع المجمعات السكنية بالرحاب يحذر الملاك من سوء الأحوال الجوية
الأحد 29 أبريل 2018 11:54 م
سوء الاحوال الجوية
أخر الأخبار
سوء الاحوال الجوية
بدور إبراهيم:
حذر قطاع المجمعات السكنية بمدينة الرحاب الملاك والمستاجرين من سوء الاحوال الجوية بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، طبقا لتقرير هيئة الارصاد الجوية والذى توقع هبوب عاصفة ترابية على مدينتى القاهرة والجيزة.
وناشد الملاك والمستأجرين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهى عدم اصطفاف السيارات اسفل الاشجار وبجوار اللافتات قدر الامكان وغلق جميع النوافذ مع وضع قطعة قماش مبللة لسد اى منفذ لدخول الهواء وقت العاصفة والتاكد من تثبيت اطباق الدش بصورة محكمة وغلق جميع التند وخاصة الخاصة بالسيارات واستمرار غلق ابواب العمارات بصورة دائمة.
كما حذر مرضى القلب والضعط والحساسية والرمد وطالب بالتاكدمن حالية المياه بالسيارة والزيت والتكيف قبل الخروج لعدم التعرض لاية اعطال ورفع وتثبيت اية متعلقات بالبلكونات.
الرحاب
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