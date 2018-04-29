التنمية المحلية تحذر من الجو خلال الثلاث أيام القادمة

بدور ابراهيم:







بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بناء على التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، أصدر اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم كتابا دوريا للمحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث القادمة واحتمالات سقوط الأمطار والسيول.





ووجه اللواء أبوبكر الجندى المحافظات برفع درجة الإستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ إعتباراً من اليوم الأحد وتبليغ الأحداث المهمة.





وأضاف الوزير أنه تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة و الطرق السريعة بالمحافظات.





وقال اللواء أبوبكر الجندى أنه تم التوجيه بتوعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول ، كما طالب الوزير بتوزيع معدات كسح المياه ( عربات / طلبمات ) وسيارات الحماية المدنية بالاماكن الخطرة لسرعة المواجهة .



