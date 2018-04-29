EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التنمية المحلية تحذر من الجو خلال الثلاث أيام القادمة
الأحد 29 أبريل 2018 11:44 م
وزير التنمية المحلية صورة جديدة الجندى
أخر الأخبار
وزير التنمية المحلية صورة جديدة الجندى
بدور ابراهيم:
بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بناء على التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، أصدر اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم كتابا دوريا للمحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث القادمة واحتمالات سقوط الأمطار والسيول.
ووجه اللواء أبوبكر الجندى المحافظات برفع درجة الإستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ إعتباراً من اليوم الأحد وتبليغ الأحداث المهمة.
وأضاف الوزير أنه تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة و الطرق السريعة بالمحافظات.
وقال اللواء أبوبكر الجندى أنه تم التوجيه بتوعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول ، كما طالب الوزير بتوزيع معدات كسح المياه ( عربات / طلبمات ) وسيارات الحماية المدنية بالاماكن الخطرة لسرعة المواجهة .
كما وجه وزير التنمية المحلية بإستعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات ( المياه / الصرف الصحى / الكهرباء / الحريق / المرور / الطرق ) ، وطالب الوزير بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور طبقاً للمناطق الخ طرة بنطاق المحافظة ، وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة للمناورة بالإمكانيات والاحتياجات طبقاً للموقف وكذا الاهتمام بمراجعة موقف المدن والمناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة في موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضى .
التنمية المحلية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا