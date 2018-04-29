الشركات تبتعد عن مخاطر «الزراعى»

■ لعدم توافر قاعدة بيانات واستثمارات ضخمة بالقطاع والتغيرات المناخية



مروة عبد النبى



أكد مسئولو القطاع أن التأمين الزراعى لايزال غائبا، عن السوق المحلية لارتفاع أخطاره وعدم توافر البيانات الخاصة به، علاوة على ضآلة حجم الاستثمار الزراعى فى مصر، بالرغم من كونها دولة زراعية مطالبين بحوافز تشجيعية، أهمها الحصول على البيانات المطلوبة من الجهات الرسمية، والعمل على حصر الأراضى الزراعية فى مصر والأبحاث التى تدعم عمل دراسات اكتوارية للخطر.



ورأت قيادات القطاع عدم وجود مانع لدى شركات التأمين لوجود تغطيات للتأمينات الزراعية، وإمكانية وعمل اتفاقات إعادة قوية إلا أن القصور الموجود ليس منها، ولكن من الجهات التى يمكن التواصل معها.



وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» «cis» إن السوق المصرية كلها محجمة عن التأمينات الزراعية لعدة تحديات أبرزها عدم وجود خبرات سابقة لها فى هذا الفرع من ناحيتى تقدير الخطر وتسعيره والاستعداد لمواجهته، علاوة على أنه فى حالة تولى أى نوع من أنواع التأمين الزراعى، يكون التصرف الكامل لمعيد التأمين كشرط لقبول شركة التأمين.



وأضاف أن مصر تعانى من نقص وجود شركات زراعية ضخمة وبشكل كبير تتولى مشروعات كبيرة للحيوانات والمحاصيل الزراعية، لذا فهى سوق صغيرة الحجم ولاتمثل شريحة تحفز الشركات على الإقبال عليه.



وأشار إلى أن شركات التأمين متوافر لديها وثائق تأمين على الماشية توفر التغطية التأمينية ضد السرقة والذبح الاضطرارى والحريق والسطو، بجانب صندوق التأمين على الماشية، لتوافر أطباء وخبرات به، ولدى شركات التأمين أيضا فى تأمين الماشية.



وطالب بضرورة تدخل الاتحاد المصرى للتأمين، فى مطالبة الجهات الرسمية المعنية بالتأمين الزراعى، مثل وزارة الزراعة والبنك الزراعى ومؤسسات الأبحاث بتوفير قاعدة بيانات عن المحاصيل والمزارع وحجم الأراضى المنزرعة، لاستهدافها بشكل مباشر ونشر الوعى التأمينى لها، وتصميم التأمينات اللازم توفيرها لهم.



وأشار إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى نقل تجارب الدول الناجحة فى التأمين الزراعى، بعد الاطلاع على الأبحاث الزراعية فى مصر، والتى ترصد حجم الأمراض والآفات التى تتعرض لها المزراع والمحاصيل الزراعية، لتدريب الكوادر الموجودة بالسوق على الاكتتاب فى هذا النوع.



وأضاف أن غياب الوعى بالتأمينات الزراعية، وراء عزوف المستثمرين عن ضخ أموال كبيرة فى المشروعات الزراعية، خاصة وأن وجودها سيساهم فى تشجيع المستثمرين على افتتاح مشروعات لوجود ظهير حماية – شركات التأمين – سيوفر له التغطية التأمينية.



ولفت إلى أن مشكلة التأمين الزراعى هى الانتشار، والتى تحتاج إلى تكاتف بنوك القرى وأصحاب المزارع والمحاصيل مع شركات التأمين لإمدادهم بالبينات الخاصة بمشروعاتهم، ومساعدتها فى التسويق لقاعدة العملاء التى يقرضها.



وقال أسامة جبر، نائب العضو المنتدب لشئون الإصدار بشركة «رويال» للممتلكات، إن قطاع التأمين يحتاج إلى سوق زراعية كبيرة لإغرائه بالاكتتاب فى الأخطار الزراعية.



وأضاف أن مصر دولة زراعية صغيرة والتأمين الزراعى بها لن يمثل شريحة كبيرة، وبالرغم من ذلك فسوق التأمين قادرة على الدخول فيه لعدم صعوبته شريطة أن تكون هناك عدة عناصر لتشجيع الشركات أهمها وجود قاعدة بيانات رسمية، عن حجم القطاع الزراعى بكل أطيافه فى مصر، بالإضافة إلى آخر الأبحاث الزراعية المتوفرة للاطلاع عليها، علاوة على ضرورة تنظيم حملة للوعى التأمينى الزراعى، ورصد سلبيات غيابه وتأثيره على تقلص حجم المشروعات التى كان يمكن وجودها بهذا المجال.



وأشار إلى عدم صعوبة تدريب الكوادر وإبرام اتفاقات إعادة تأمين ناجحة لوجود معيدى تأمين ذوى خبرة كبيرة، تعاملت مع أسواق الأولوية بها للتأمين الزراعى، مثل السودان.



ورأى أن مصر بها مزراعين كثر وأصحاب أراض لكن فلسفة وجود شركات زراعية كثيرة غير موجودة، لذا فإقبال القطاع الزراعى ضئيل جدا، مشيرا إلى أن شريحة مثل التى توجد فى البنوك الزراعية صغيرة وسهلة وتتحملها بالفعل شركات التأمين، لاعتمادها على محفظة يتوافر بها نظرية الأعداد الكبيرة.



وأشار إلى أن تخوف شركات التأمين دائما من السيول والفيضانات أو عدم خروج المحصول لأن ذلك سيمثل لها خسارة فادحة لايمكن تحملها إلا لو فى حالة ضخامة حجم الأقساط التأمينية الداخلة من محاصيل متعددة ومزراع كثيرة، وعدد ضخم من الفلاحين والبنوك.



وقال مصدر تأمينى بشركة «طوكيو مارين» للتأمين التكافلى، إن التغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى السنوات الأخيرة فى مصر كفيلة بأن تبعد شركات التأمين عن الاكتتاب فى مخاطر التأمينات الزراعية، موضحا أن تقلبات الطقس أثرت بالفعل على المحاصيل الزراعية، مؤخر، علاوة على انتشار إنفلونزا الطيور والتى دمرت استثمارات بالمليارات بمرزارع الدواجن، كان يمكن إفلاس شركات التأمين لو كانت مقتحمة لهذا النشاط.



ولفت إلى أن التأمين يستند دوما على الدراسات الإكتوارية وتاريخ الخطر وحجم السوق، إلا أن التامين الزراعى فى مصر صغير الحجم، وضئيل الاستثمارات، وأخطاره معظمها شبه مؤكد، علاوة على أن تقييم الخطر يكون على أساس فعلى، وهو مالا يوجد فى هذا القطاع.



وأكد أن الحوافز التى يمكن أن تساعد شركات التأمين على اقتحام التأمين الزراعى بقوة، هو دخول استثمارات ضخمة فى المجال الزراعى بكل أشكاله، لتمكن شركات التأمين من تطبيق نظرية الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى توافر الوعى التأمين بهذا القطاع، والذى يمكن أن يعمل على تشجيع المزرعين والفلاحين، بالتوسع فى أنشطتهم وبالتالى زيادة فرص العمل فيه.



وأشار إلى أن شركات التأمين تستطيع عمل كل أنواع وثائق التأمين اللازمة، لتغطية خطر القطاع الزراعى، وتوقيع اتفاقات إعادة تأمين قوية إلا أن الوصول لهم فى الأرياف لتمركزهم بالمحافظات، يؤثر على ضمان نجاح التأمين الزراعى، وهو ما يستلزم تنظيم الحكومة من خلال وزراة الزراعة، حملة تحث الفلاحين والمزارعين على التأمين، وعمل صندوق حكومى للتأمين على المحاصيل أو فرض أنواع تأمين زراعى بشكل إجبارى للحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية فى مصر.

