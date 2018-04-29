تباين أداء البورصات العربية مع صعود الدوحة وهبوط السعودية والكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بعد بداية قوية نتجت عن ارتفاع أسعار البترول الأسبوع الماضي مع هبوط 4 بورصات بنسب متواضعة منها الكويت والسعودية بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة أيضا تصدرتها الدوحة.



وكسب مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % ليتقدم إلى حوالى 9140 نقطة مع صعود سعر سهم شركة صناعات قطر 3.7 % بعد ارتفاع صافي ربح الربع الأول 37 % ليتجاوز 1.3 مليار ريال (357.06 مليون دولار).



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر سوق مال دبي العام ارتفع بحوالى 0.2 % ليتجاوز 3048 نقطة بفضل مكاسب سهم شركة شعاع كابيتال الذي قفز سعره 5.7 % ليصل إلى 1.11 درهم (0.3022 دولار) وكان الأنشط في السوق.



وبدأ سعر سهم شركة شعاع الانتعاش من أدنى مستوى في 18 شهرا يوم الخميس الماضي ويبلغ حاليا عند 1.14 درهم، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ يونيو الماضى .



كانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إنها أتمت الاستحواذ على شركة المتكاملة كابيتال ووحدتها المتكاملة للأوراق المالية التي أصبحت ثالث شركة تتيح خدمات البيع الفني على المكشوف في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وارتفع أيضا سعر سهم شركة إعمار مولز 1.4 % فى بورصة دبى بعد أن أعلنت اليوم الأحد الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 548 مليون درهم في الربع الأول ارتفاعا من 539 مليون درهم خلال نفس الربع من العام الماضى.



وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بأكثر من 0.2 % ليرتفع إلى حوالى 4734 نقطة واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغير يذكر عند 1263 نقطة .



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الكويت بانخفاض مؤشرها بحوالى 0.7 % ليسجل 4775 نقطة .



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 8225 نقطة وانخفض سعر السهم القيادي لشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6 % على الرغم من أن الشركة أعلنت ارتفاعا بنسبة 5.4 % فى صافي ربح الربع الأول من العام الجارى ليتوافق تقريبا مع توقعات المحللين.



و هبط سعر سهم بنك الإنماء الإسلامي أحد أنشط الأسهم بحوالى 0.7 % ولكنه سجل ارتفاعا في أرباحه الفصلية بلغ 38 % فى الربع الماضى بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى.



وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3 % ليسجل 18304 نقطة بالرغم من أنه زاد فى الجلسة السابقة بحوالى 1.3 % ليرتفع إلى 18363 نقطة بفضل مكسب سعر سهم البنك التجاري الدولي بحوالى 2.8 % . .



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 4685 نقطة بسبب انخفاض سعر سهم شركة دانة غاز 5 % بعد أن رفضت محكمة إنجليزية الأسبوع الماضى طلب الشركة إلغاء الأمر القضائي الصادر بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2017.



وكان قاض بالمحكمة العليا في لندن أمر شركة دانة بإيداع أي توزيعات في حساب مصرفي إنجليزي للاحتفاظ بها لحين تسوية النزاع القائم بين الشركة وحملة صكوك قيمتها 700 مليون دولار كما جاء فى وكالة رويترز يوم الجمعة الماضى.