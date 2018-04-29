الشباك الواحد للتراخيص.. يروق للتأمين

- مطالبات بخطوات أخرى لتسريع الإجراءات بالرقابة المالية



الشاذلي جمعة



لاقى مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الهيئة سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وليس وفقا لأحكام قانون الشركات، إعجاب شركات التأمين والوساطة بالقطاع لما تحمله من تسريع لإجراءات التأسيس وتبسيط لها.



وطالب اللاعبون بالقطاع اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات أخرى تتمثل فى تسريع إجراءات العمل داخل إدارات الهيئة لتسجيل وتأسيس الشركات بجانب مساواة شركات الوساطة لشركات التأمين فى الترخيص لها لمزاولة النشاط لمرة واحدة دون الحاجة لتجديد التراخيص كل ثلاث سنوات.



ووصف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين التكافلى”، استراتيجية الهيئة لقطاع التأمين 2022/2018 والتى تتضمن منح الهيئة سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وليس وفقا لأحكام قانون الشركات بالخطوة الجيدة نحو الشباك الواحد لتأسيس وتسجيل الشركات دون الحاجة للتوجه للهيئة العامة للاستثمار.



وأضاف مرسى أن هذا اتجاه عام لدى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات بجميع القطاعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الجديدة وجذب رؤوس أموال للاقتصاد القومى.



وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية بها معظم إجراءت تأسيس وتسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث يحصل المساهمون المؤسسون لأى شركة التأمين عبر وكيل المساهمين على النظام الأساسى للشركة من هيئة الرقابة المالية للتوجه به نحو السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى بجانب التوجه لمصلحة الضرائب لاستخراج بطاقة ضريبية أما باقى الإجراءات والموافقات تتم داخل الهيئة.



وأكد أن الرقابة المالية تدرس ملفات الشركات الجديدة بدقة للتأكد من ملاءمة دراسة الجدوى وسلامة الإجراءات والمستندات بجانب اعتماد المنتجات الجديدة للشركات حتى يتسنى لها بدء الإصدار فور الحصول على رخصة نهائية لمزاولة النشاط من قبل الهيئة والتى يسبقها موافقة مبدئية.



وأوضح أنه من واقع تجربة شركته وهى أحدث الوافدين لسوق التأمين المصرى، أن الهيئة طلبت جميع المنتجات التى ترغب الشركة فى إصدارها فى جميع الفروع التأمينية وتم تبادل المراسلات حول تلك الوثائق، وتمت الاستجابة لكل الملاحظات، ومن ثم تم اعتماد 45 منتجا بجانب الترخيص النهائى لمزاولة النشاط.



وأشار إلى أن اختصار جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتأسيس فى مكان واحد يساهم فى سرعة عملية تأسيس الشركات ومرونة فى التعامل مع المستثمرين.



وأكد شريف عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “جود لايف لوساطة التأمين”، أن الخطوة التى تدرسها الرقابة المالية بمنحها سلطة تسجيل وتأسيس الشركات فى مكان واحد دون اللجوء إلى الهيئة العامة للاستثمار بالإيجابية، وهى خطوة على الطريق نحو تبسيط إجراءات تسجيل وتأسيس شركات التأمين والوساطة والاستشارات وجميع الشركات التى لها علاقة بالتأمين.



وأوضح عباس أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى لأن الفترة التى يستغرقها ملف الشركات بالرقابة المالية أطول من الفترة التى يستغرقها بالعامة للاستثمار، خاصة فى ظل تأسيس وزارة الاستثمار مركز دعم المستثمرين لتأسيس الشركات خلال أيام قليلة.



وأشار إلى أن تعامل الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص تأسيس وتسجيل الشركات وكذلك إجراءات الرقابة حدث بها تطور ملحوظ عن الماضى، وتحسن فى طريقة التعامل وتفهم لطبيعة شركات الوساطة وعدم التعجل فى فرض أى غرامات مراعية ظروف الشركات بل يتم مساعدتها فى استكمال الإجراءات والمستندات معربا عن أمله فى استمرار ذلك التعامل فى المستقبل أيضا.



وبدوره كشف عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة «إيماك لوساطة التأمين»، أن توحيد إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات العاملة فى نشاط التأمين وإعادة التأمين داخل شباك واحد بالهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة للتوجه نحو جهات حكومية أخرى هام جدا، بما يعنى اختصار الوقت وتوفير الجهد على المستثمرين الراغبين فى اقتحام نشاط التأمين.



وطالب عنتر أن تتضمن التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتراخيص شركات وساطة التأمين توحيد المعاملة بين شركات التأمين والوساطة فى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط لمدة واحدة وطوال عمر الشركات المساهمة دون الحاجة لقيام شركات الوساطة بتجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.



وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تراقب شركات الوساطة عبر التقارير المالية وكذلك وجود هيكل مالى وإدارى للعاملين ونظام مؤسسى للعمل عبر إدارة الدعم الفنى التابعة للهيئة كما تنظم زيارات دورية إليها.



ولفت إلى أن أى شركة تخالف الإجراءات أو حصلت على الترخيص ولم تزاول النشاط تقوم الهيئة بإنذارها وفرض غرامات وعقوبات قد تصل للشطب لذا فلا داعى لتجديد الترخيص كل ثلاث سنوات، لأنه حتى شركات التأمين إذا ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة فمن ضمن عقوبات القانون لها هو قيام الهيئة بشطبها.



وأكد أن شركات الوساطة لديها خبرات وكفاءات فى العنصر البشرى فى مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجانب وجود رأس مال وإدارات داخلية وتسويق ومبيعات وإدارة مالية وغيرها لذا فيجب أن تراعى التعديلات التشريعية نتيجة تجربة شركات الوساطة منذ 2009 وحتى الآن وإلغاء ما يسمى بتجديد الترخيص.

