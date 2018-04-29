التأمين على أصول الدولة يثير لعاب الشركات

■ عبر المناقصات.. واستبعاد «المجمعة» بسبب جهاز حماية المنافسة



الشاذلى جمعة



تدرس الحكومة التأمين على أصول الدولة عبر تشكيل لجنة بوزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وتضم ممثلين لعدة جهات بالدولة، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، وشركة مصر للتأمين.



وأثار التوجه الحكومى لعاب شركات التأمين التى تصبونحواقتسام تلك الكعكة من الأصول المليارية بما يعنى ضخ ملايين الجنيهات من الأقساط داخل شرايين قطاع التأمين فضلا عن استفادة الحكومة من توفير مظلة حماية لأصولها يجنبها تحمل أى تعويضات عند وقوع الأخطار وتحميلها لشركات التأمين.



وتشير توقعات الشركات أن يتم طرح تلك الأصول بنظام المناقصات الحكومية والمظاريف المغلقة لتتقدم لها الشركات دون تأسيس مجمعة، وذلك حتى لا تتعرض الشركات لعقوبات من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأكدوا أنه سوف يتم التأمين على كل أصل فى وثيقة مستقلة لتفتيت الأخطار، ويتم إعادتها وفقا لنسب الاحتفاظ العادية لكل شركة تأمين ما عدا وثائق المتاحف والمناطق الأثرية.



وكشف حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى»، أن تغطية التأمين على أصول الدولة لا يحتاج إلى ترتيبات إعادة خاصة أومجمعة تأمينية وأنها بالنسبة لشركات التأمين عمليات عادية وفقا لعملها اليومى.



وأضاف محمود أنه رغم ضخامة الأصول المملوكة للدولة من مبانى ومنشآت تابعة للوزارات والهيئة والمحاظات والمتاحف وغيرها إلا أنه سوف يتم إصدار وثيقة تأمين لكل مبنى على حدة وكل خطر على حدة، بما يعنى تفتيت تلك الأخطار ويتم إعادتها وفقا للسياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين على حدى ووفقا لحدود احتفاظها.



وأضاف محمود أن هذه الأصول التابعة للدولة لم يكن مؤمن عليها من قبل بما يعنى أنها شريحة جديدة تدخل قطاع التأمين وتنعش المنافسة بين الشركات، مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه الأخطار جيدا وحصر جميع الممتلكات والأصول التابعة للدولة ومحتوياتها ودراسة الأخطار التى قد تتعرض لها وتحتاج إلى تغطيتها فعليا.



وطالب بضرورة أن يتأكد خبراء المعاينة عند معاينة هذه الممتلكات من توافر وسائل الحماية والأمان، لأن الاهتمام بهذا الشق ضعيف بالمنشآت الحكومية، نظرا للروتين، وهى تحتاج إلى تطوير وسائل الحماية والأمان لتقليل درجة الخطر وهوما يؤثر إيجابا على انخفاض أسعار التأمين واستافدة الحكومة من انخفاض حجم الأقساط المدفوعة لشركات التأمين فى حين تستفيد شركات التأمين من تقليل فاتورة التعويضات المحتملة فى حالة تحقق الخطر المؤمن عليه.



وأوضح أن نسبة معيدى التأمين فى هذه الوثائق سوف تختلف وفقا لدرجة الخطر، وتلجأ شركات التأمين فى الأخطار السيئة لزيادة نسبة معيدى التأمين وتقليل الاحتفاظ لتجنب التعويضات الكبيرة والعكس صحيح إذا كان الخطر جيدا تزيد نسب الاحتفاظ وتقل نسبة المعيدين، ويختلف ذلك وفقا للسياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين وملاءتها المالية وغيرها من العوامل والمحددات.



وكشف أن هناك عاملا مهما سوف يؤثر على أسعار التغطيات ويزيد معدلات الأسعار وهوطلب الحكومة تغطية مخاطر العنف السياسى على بعض المنشآت الحكومية الحيوية والمهمة، مشيرا إلى أن أسعار العنف السياسى يتدخل فيها معيدوالتأمين وهوخطر ذوطبيعة خاصة وله أسعار وتحملات خاصة به.



ومن جانبه اعتبر هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين» أن التأمين على أصول الدولة لا يمثل عائقا أمام شركات التأمين ولن يحصل معيدوالتأمين بالخارج على نسب كبيرة، لأن ذلك يرتبط بسياسة إعادة التأمين فى كل شركة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع كل وثيقة على حدة.



وأوضح مهنى أنه إذا كانت قيمة مبنى حكومى مليار جنيه فإنه توجد العديد من الوثائق الأخرى بشركات التأمين بمبالغ بالمليارات لعملاء من القطاع الخاص ويتم الاحتفاظ من تلك الأخطار وفقا للطاقة الاستيعابية لكل شركة.



واعتبر أن تأسيس مجمعة للتأمين على هذه الأصول ضد معايير المنافسة وليس فى مصلحة العميل وهوالحكومة؛ لأنه فى حالة طرح الأصول للمنافسة بين الشركات تتبارى الشركات فى تقديم أفضل العروض الفنية والمالية، وتقوم الدولة بالمفاضلة بينها أما إذا كانت هناك مجمعة فيتم الاتفاق على سعر موحد للتغطية، وهنا الوضع مختلف عن المجمعة العشرية، وهى وثيقة إلزامية وسعرها محدد من قبل أما أصول الدولة فلا يوجد لها قانون إلزامى أوسعر موحد.



وكشف أن المؤسسات الحكومية تتبع قانون المناقصات والمزايدات لذا فعملية التأمين على أصول الدولة ستكون عبر طرح مناقصة ويجب أن تتقدم ثلاثة عروض من شركات التأمين ليكون الاختيار متاح لأفضل التغطيات والأسعار مع إمكانية قيام الشركات الفائزة باقتسام جزء من التغطية مع شركة تأمين محلية أخرى بنظام المشاركة بهدف زيادة نسب احتفاظ السوق وتقليل نسب معيدى التأمين وفقا لرغبة الشركات.



ومن جهته، أكد محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن التأمين على أصول الدولة، خاصة المتاحف والمبانى الأثرية والحساسة والمتاحف سوف تحتاج وثائق متخصصة مثل التأمين على الآثار وهى لها ترتيبات إعادة تأمين خاصة به ويتدخل معيدوالتأمين فى الخارج فى تسعيرها ولا يمكن للسوق المحلية تحمل هذه الأخطار بنسب احتفاظ كبيرة، لأن تعويضاتها ضخمة فقيم هذه الأصول تتعدى المليارات.



وأضاف الغطريفى أن باقى أصول ومنشآت الدولة سوف يتم تغطيتها بوثائق الحريق والسطووكذلك حوادث شخصية للعاملين وأرباب العهد وسرقة النقدية وأجهزة إلكترونية وهى وثائق عادية وتستطيع شركات التأمين المحلية الاحتفاظ منها وفقا لنسب احتفاظها المعتاد دون ترتيبات خاصة.



واستبعد الغطريفى فكرة تاسيس مجمعة؛ لأن هذا يتعارض مع قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقد يعرض شركات التأمين لغرامات وعقوبات لأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يعتبر الاتفاق على السعر ممارسة احتكارية ليست فى مصلحة المستهلك وهوهنا الحكومة.



وكشف أنه سوف يتم طرح مناقصات عامة بنظام المظاريف المغلقة مثلما تفعل شركات قطاع الأعمال العام وتتقدم شركات التأمين بالعروض المالية والفنية، ويتم المفاضلة فيما بينها، مطالبا بإعادة تقييم جميع أصول الدولة بقيمة السوقية والتأمين عليها بالقيمة السوقية أوالاستردادية وليست بالقيمة الدفترية، وذلك من خلال خبراء ومقيمين عقاريين.



وأشار إلى أن التأمين على أصول الدولة سوف يزيد من حجم أقساط السوق، كما تستفيد الشركات من عملية إعادة التأمين من خلال الحصول على عمولات إعادة تأمين من قبل المعيدين بالخارج، وسوف ترتفع استثمارات الشركات وزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %3 بدلا من %1 حاليا.