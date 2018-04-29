2347 راكبا بموانئ البحر الأحمر.. حركة الملاحة الأحد

نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2347 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 308 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية السفينة السياحية الفرنسية "لي ليريال"، وعلى متنها 218 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 142 فرد.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 8 سفينة بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء سفاجا



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة العبارة محبة وعلى متنها 492 معتمر متجهة الى ميناء ينبع، كما تغادر السفينتين الرياض والحرية 2 وعلى متنهم 247 راكب و 90 شاحنة و 14 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال اربع سفن وهى مسرة والحرية 2 ونما اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 438 راكب و 108 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 13 سيارة، ومغادرة السفينة Heilan Bright وعلى متنها 55 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينة عمان وعلى متنها 97 راكب.



ميناء نويبع



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1073 راكبا منهم 46 معتمرا وتداول 97 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 384 راكبا و19 برادا و10 تريلات و17 سيارة وباصان جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 526 راكبا و17 برادا و10 تريلات وسيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 163 راكبا منهم 46 معتمرا وباص عمرة و24 برادا و17 تريلا.



ميناء الإسكندرية

ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن ميناء استقبل اليوم الأحد السفينة السياحية الفرنسية "لي ليريال"، وعلى متنها 218 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 142 فردا.



وأضاف الغندور أن غاطس السفينة يبلغ 6 أمتار وطولها 165 مترا وعرضها 20 مترا، وتراكت علي رصيف 24 بالمحطة البحرية.

ومن جانبه وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.



ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و6 سفينة بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز أن غادر الميناء في العاشرة صباح أمس القطار رقم 2481 بـحمولة إجمالية 1289 طن قمح، في حين غادر 87 سيارة نقل محملة بـ 4192 طن قمح.



واضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173500 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18378 طنا.

ولفت إلى أن استقبل الميناء في الثالثة مساء أمس والثانية صباح اليوم قطاران بـحمولة إجمالية بـ 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16000 يوريا و 150 طن فوسفات 16350 طن ملح و 9000 طن حديد بليت و2550 طن رمل وإعادة تصدير 2600 طن كسب فول صويا.