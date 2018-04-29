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بورصة وشركات
عبور لاند تتبنى خطة توسعية تمتد 3 سنوات
الأحد 29 أبريل 2018 06:54 م
عبور لاند
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عبور لاند
- تستهدف زيادة المبيعات إلى 2.5 مليار جنيه و%11 نمواً بصافى الأرباح
- تعتزم طرح منتجات الجبن الموتزريلا باﻷسواق المحلية خلال شهر
- تأسيس شركة تابعة لتربية وتسمين اﻷبقار
- رفع أسعار المبيعات بـ %2 خلال النصف الثانى من 2018
- إضافة خطى إنتاج للجبنة البيضاء بداية 2019 بتكلفة 1.2 مليون دولار
أسماء السيد
تعد شركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية خطة استراتيجية تمتد لـ 3 سنوات مقبلة، تستهدف من خلالها زيادة تمكينها فى السوق المحلية باحتلال حصة سوقية معبره.
وتعكف الشركة على تلك الخطة بدءًا من العام الجاري، وتنقسم لعدة محاور أولها إنشاء شركة تابعة تحت مسمى “عبور فارم” للعمل بنشاط تربية وتسمين اﻷبقار مع احتمالية دخول مجال اللحوم المصنعه مستقبلاً، إضافة إلى تدعيم تواجدها فى السوق المحلية من خلال المنتجات الجديدة.
جريدة «المال» حاورت أشرف حامد، نائب رئيس مجلس اﻹدارة بـ«عبور لاند»، للاطلاع على خطط الشركة المستقبلية، الذى أكد أن شركته تعمل على عدة محاور بخطة موسعة تمتد لـ3 سنوات مقبلة، تبدأ من العام الحالى بقيمة استثمارية 90 مليون جنيه.
وقال إن المرحلة اﻷولى تمثلت فى تأسيس شركة تابعة تحت مسمى «عبور فارم» منذ بداية العام برأسمال 5 ملايين جنيه، وتسهدف خلال الشهور القليلة المقبلة زيادة رأسمالها لـ50 مليون جنيه من خلال زيادات نقدية من قبل المساهمين.
وأشار حامد إلى أن هيكل ملكية الشركة ينقسم بين %98 لـ«عبور لاند» الـ%2 المتبقية تؤول ﻷفراد من العائلة، ويأتى نشاط الشركة فى تربية الماشية وتسمينها وتوريد اﻷلبان الطازحة، مع احتمالية دخول مجال اللحوم المصنعة كخطوة مستقبلية.
وفى هذا اﻹطار قامت «عبور لاند» بتأسيس مزرعة لتربية الأبقار على مساحة 45 فدانا بمنطقة العدلية بمحافظة الشرقية لتتولى اﻷخيرة إدارتها ومسؤلية توزيع الألبان سواء لـ«عبور لاند» أو شركات أخرى تعمل فى السوق المحلية.
وكشف عن القيمة الاستثمارية اﻷولية للمزرعة والتى تصل لـ90 مليون جنيه يتم تمويلها ذاتيًا خلال 2018، بسعة 1000 بقرة يتم استيرادها، بحجم إنتاج متوقع 25 طن يوميًا بإجمالى 8 آلاف طن فى السنة، موضحًا أن قيمة الاستثمارات سيتم مضافتها خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل إلى 200 مليون جنيه بمضاعفة عدد اﻷبقار لـ4 آلاف بقرة ما يترتب عليه زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 24 طن سنويا.
ولفت إلى أن الهدف اﻷساسى من إنشاء تلك المرزعة، هو توفير اﻷلبان الطازجة لـ”عبور لاند”، خاصة بعد دخولها مجال اﻷلبان المعبأه، موضحًا أن كميات اللبن الطازج المعروض فى السوق قليلة، مقارنة باحتياجات الشركة لارتباطها بمواسم، كما أن المرزعة الجديدة ستعمل على سهولة الحصول على الكميات اللازمة وتأمين الاحتياج الاستراتيجي، وإمكانية بيع الكميات المتبقية فى السوق المحلية.
وقال نائب رئيس مجلس اﻹدارة، إن شركته بدأت فى تأسيس المزرعة منذ بداية العام، وانتهت حاليًا من المراحل اﻷولية الخاص ببناء اﻷسوار وتركيب ماكينات الحلب وأماكن علف الماشية، على أن يبدأ نشاط المرزعة خلال الربع اﻷول من العام المقبل.
وتوقع أن قيمة الإيرالات المستهدفة من خلال تلك الشركة 200 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة من اﻷلبان، مع إمكانية تضاعفها حال نجاح نشاط التسمين.
وكانت «عبور لاند» قد حصلت مؤخرًا على موافقة الجمعية العمومية ﻹضافة نشاط تربية المواشى، على مساحة مبدئية 35 مليون فدان، بعدد 2000 بقرة لاهولشتاين، مستوردة من ألمانيا، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.
ثم انتقل للحديث عن الجانب الآخر ضمن الخطة المستقبلية، موضحا أن شركته جاهزة ﻷى خطط توسعية سواء بزيادة طاقات إنتاجية للمنتجات الحالية أو إطلاق منتجات جديدة استغلال المساحات الموجودة لدى الشركة.
وأشار أن المساحة اﻹجمالية التى تمتلكها شركته بالمنقطة الصناعية تصل إلى 22 ألف متر مربع، مقسمه على 7 مصانع، 2 للجبنة البيضاء، وآخر للعصائر واﻷلبان، وآخر للجبنة المطبوخة، وواحد للجبنة الموتزريلا، ويتبقى 3 مصانع آخرين.
وعلى جانب آخر كشف عن اعتزام شركته التوسع بمجال الجبنة البيضاء من خلال زيادة الطاقة اﻹنتاجية، موضحًا أن الشركة تدرس إضافة خطى إنتاج خلال عام 2019 بقيمة إجمالية تُقدر بـ 1.2 مليون دولار، موضحًا أن إجمالى الخطوط لدى الشركة حاليًا 21 خط إنتاج 15 منها للجبنة البيضاء وواحد للمطبوخة وآخر للموتزريلا، و4 خطوط للعصائر واﻷلبان.
وأوضح أن شركته تستحوذ على ثلث إنتاج الجبنة البيضاء بالسوق المحلية المقدر إجمالاً بـحوالى 6 مليارات جنيه بحصة سوقية %41، فيما على صعيد المنتجات الأخرى قال حامد إن المنتجات تحتاج لفترة لتأكيد وجودها فى السوق، ومن ثم احتلالها حصة سوقية.
وكشف عن انتهاء شركته من طرح 3 منتجات جديدة فى السوق ببداية العام الجارى تتمثل فى الجبن المطبوخة واللبن والعصير، فيما تعتزم طرح الجبنة الموتزريلا خلال شهر من اﻵن.
كانت الشركة قد أضافت خلال 2016، خطوط إنتاج جديدة للعصائر واﻷلبان، بتكلفة استثمارية 7.5 مليون دوﻻر، وأخرى ﻹنتاج الجبن الموتزاريلا، والجبن المطبوخ، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليون يورو، تم تمويلها ذاتيًا.
وفيما يتعلق بالتواجد الخارجى من خلال الصادرات، أوضح أن نسبة الصادرات تأتى من خلال الجبنة البيضاء فقط وبـ%0.5 بأسواق عربية وأمريكا وتستهدف زيادتها خلال العام الجارى لـ%1، فيما تستهدف اختراق أسواق ليبيا بمنتجات اللبن المعبأ وأفريقيا بمنتجات العصائر.
وعلى صعيد السياسة التسعيرية لـ«عبور لاند»، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة عن اعتزام شركته تطبيق زيادة فى أسعارها بـ%2 خلال النصف الثانى من العام الجاري، لمواجهة زيادات التكاليف المحتملة والحفاظ على معدلات الربحية.
وتوقع أن ترتفع شركته بحجم مبيعاتها بنهاية 2018 لـ2.5 مليار جنيه ثم 3 مليارات جنيه خلال 2019 بدعم من المنتجات الجديدة التى طرحتها الشركة، مع التوقعات بارتفاع صافى الربح النهائى بـ %11 بنهاية العام أيضا.
وأشاد حامد، بأداء شركته منذ اﻹدراج، خاصة فى ظل الضغوط التى شهدتها السوق المحلية عقب “تعويم الجنيه”، موضحًا أن شركته تمكنت خلال تلك الفترة من الحفاظ على نفس معدلات ربحيتها وكمية مبيعاتها، مما دعم تواجدها، مفسرًا قدرتها على ذلك من خلال عدة دواعم.
وأوضح أن العوامل الداعمه تمثلت في: أولاً أن الشركة كان لديها مخزون كبير من الخامات قبل ارتفاع أسعار المواد الخام، والعامل الثانى يتمثل فى الزيادة السعرية التى أجرتها الشركة مما ساهم فى تغلبها على زيادة التكاليف التى واجهت جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية عقب «تحرير الجنيه».
وأضاف أن شركته رفعت أسعارها منذ «التعويم» وحتى النصف اﻷول من العام المنقضى بنسبة قاربت الـ%60 بشكل تدريجي، مع الحفاظ على كمية ومحتويات العبوة.
وتمكنت «عبور لاند» من الارتفاع بأرباحها بنهاية العام المنقضى لتصل إلى 243 مليون جنيه مقارنة بـ 162 مليون جنيه خلال العام المناظر، ووافقت جمعيتها العمومية مؤخرًا على توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017 بقيمة 60 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالوضع العام للكل ونظرته لقطاع اﻷغذية بالسوق المحلية، قال إن القطاع واعد وفرصه الاستثمارية جيدة وتتضح فى صمود شركاته وتغلبها على الأزمات التى تعرضت لها خلال الفترات الماضية من ارتفاع تكاليف وتراجع القوة الشرائية فيما بعد التعويم، وما يسبقها من عدم الاستقرار فى العملة وصعوبة توفيرها.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل مرحلة استقرار للشركات، مع تحسن الوضع الاقتصادى وعودة القوى الشرائية مرة أخرى لطبيعتها، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، موضحًا أن شركته متفائلة بالسنوات المقبلة إلى حد كبير.
وتعمل شركة «عبور لاند» فى مجال تصنيع الجبن بأنواعها والعصائر واﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين %25 لمحمد حامد، و%14.5 ﻷشرف حامد، و%11 ﻷيمن حامد.
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