مباحثات مصرية أوكرانية لجذب مزيد من الاستثمارات

المال - خاص



استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، بافلو كليمكين، وزير خارجية أوكرانيا، والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير الخارجية، وسفير أوكرانيا لدى القاهرة.



ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بالمسئول الأوكراني



وأكد أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في بحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، والمتمثلة في التبادل التجارى السلعى والخدمي، معرباً عن التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية في أقرب وقت.



وعرض رئيس الوزراء المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، والتعديلات التشريعية التي أجريت ومهدت الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.



كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مواجهة الارهاب، معتبراً أنه يعد قضية تتطلب جهداً دولياً للقضاء عليه، وتقوضه مساعيه الخبيثة، ووضع حد للدول الراعية له.



وأبدى رئيس الوزراء اهتماماً بالتعاون مع الجانب الأوكراني في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدات، والدواء، والفضاء، والزراعة، إلى جانب مجال بناء الصوامع لتخزين القمح والغذاء، وذلك في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ خطة متكاملة لاقامة عدد من المناطق اللوجستية بالمحافظات لدعم حركة التجارة الداخلية.



من جانبه أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن تقديره للدفء وحفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله، مؤكداً دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب



وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر في العديد من عدد من المجالات الصناعية والتكنولوجية، من بينها السياحة، والزراعة، والصناعات الكيماوية، وصناعة المواد الغذائية وغيرها من المجالات.