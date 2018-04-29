انضمام 11 بنكًا و30 جمعية تمويل متناهى الصغر لأول منصة «SMEs» إلكترونية

- نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات فى حوارها مع « المال»:

طرح مناقصة لاختيار شركة لتسويقها وإطلاقها قبل نهاية العام الحالى

■ التخطيط لضخ أكثر من 2.5 مليار جنيه عبر المصارف خلال 2018

■ 7 كيانات تأجير تمويلى حصلت على قروض بأكثر من 100 مليون جنيه

■ %50 من تمويلات الجهاز منذ تأسيسه تم ضخها خلال الولاية الأولى للسيسى

■ «مصر- إيران»يتفاوض للحصول على تمويلات.. ونتعاون مع 17 جهة

■ جذب آلاف العملاء للحصول على شهادة «أمان» عبر مشروعات البنية التحتية

حوار- أحمد الدسوقىأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، انضمام نحو 11 بنكًا بالقطاع المصرفى حتى الآن أبرزها: «المصرف المتحد، ومصر، والتجارى الدولى، وتنمية الصادرات لمنصة إلكترونية، متوقعة انضمام بنوك جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.ويعكف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية للمنصة الإلكترونية الأولى من نوعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى مصر؛ تمهيدًا لإطلاقها بشكل تجريبى خلال الشهر الحالى ورسميًّا قبل نهاية 2018.وأشارت «جامع» فى حوارها مع «المال» إلى أن 30 جمعية تعمل بالتمويل متناهى الصغر انضمت للمنصة، مؤكدة أنه سيتم الإطلاق التجرييى للمنصة خلال الشهر الحالى تمهيدًا لإطلاقها بشكل رسمى نهاية العام الحالى 2018.ولفتت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أنه يتم عقد اجتماعات شهرية مع مسؤولين بالبنك المركزى بخصوص المنصة الإلكترونية، لكى تخرج للنور بأفضل شكل، مؤكدة أن المركزى يولى اهتمامًا كبيرًا للغاية بهذه المنصة.وأضافت: «المنصة تعمل على إتاحة كل المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة؛ ما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات، ويسهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل».وفيما يتعلق بإدارة المنصة، قالت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إنه تم عمل مناقصة لاختيار شركة لإدارتها، وسيتم اختيارها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح مناقصة أخرى لاختيار شركة متخصصة لتسويقها.وأضافت أن الجهاز عقد ورشة عمل للتعريف بمنصة المشروعات، وتمت دعوة ما يزيد على 300 جهة من شركاء التنمية (بنوك، وجمعيات، ومراكز تدريب)، مشيرة إلى أن الهدف من الورشة كان تعريف كل الجهات المهتمة بهذه النوعية من المشروعات بالمنصة.وتابعت: «يعمل فى المنصة حاليًا أكثر من 20 موظفًا ما بين متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والبيزنس»، لافتة إلى أنه تم العمل على المنصة لأكثر من 6 أشهر كاملة، مؤكدة أن المنصة ستسهم بشكل كبير فى تنمية هذه النوعية من المشروعات خلال الفترة المقبلة.يذكر أن فكرة إنشاء منصة إلكترونية تعود إلى أبريل 2017 حينما أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا بإنشاء الجهاز.ترويج «أمان»وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز بدأ مؤخرًا فى الترويج لشهادة أمان بالتعاون مع بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى»، وبالفعل تم جذب عدد كبير من العملاء المستهدفين.ولفتت إلى أن مشروعات البنية التحتية التى ينفذها الجهاز بالمحافظات المختلفة تضم عددًا كبيرًا من العمالة المؤقتة، والتى تعد من الشرائح المستهدفة للشهادة، مؤكدة أنه تم ترويجها على عدد من هؤلاء العمال وأغلبهم اشتراها على حدِّ قولها.وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أنها أصدرت تعميمًا رسميًّا لكل فروعها الـ33 المنتشرين فى مختلف أنحاء الجمهورية لترويج الشهادة على أى عميل يسعى للحصول على قرض جديد، مضيفة: «حريصون على أن يحصل كل عميل على شهادة».وتابعت: «هناك وعى من العملاء على أن الشهادة مفيدة للغاية لهم خاصة بالنسبة للسيدات وعرضنا تقسيطها على بعضهم بالفعل».وبدأت البنوك الأربعة طرح شهادة «أمان المصريينس قبل أسبوعين تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.وتعد شهادة أمان المصريين، شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أى أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.وتعطى الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة %16، تُصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة، وتوفر الشهادة تغطية تأمينية فى حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء فى شكل تعويض أو معاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.جمعيات المتناهى الصغروفيما يتعلق بعدد الجمعيات التى يتعامل معها الجهاز، أشارت إلى أن الجهاز يتعاون حاليًّا مع نحو 450 جمعية، لافتة إلى أن الجهاز يهدف إلى التعاون مع كل الجمعيات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تصل إلى 850 جمعية.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.وتابعت: «أجرينا حصرًا بكل الجمعيات المرخص لها للتواصل معها، خاصة التى لم نتعامل معها حتى الآن، ومن المتوقع ضخ تمويلات لعدد منهم خلال الفترة المقبلة».وأكدت أن الجهاز يهتم بكل الجمعيات بصفة عامة وجمعيات فئة «ج» بصفة خاصة حتى يتم تأهيلها للحصول على قروض بنكية، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لتحقيق هذا الأمر.وكان جهاز المشروعات قد وقع بروتوكولا مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لتحقيق محورين أساسيين الأول يتمثل فى تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهى الصغر، إذ سيسهم البروتوكول فى تعزيز ودعم الفجوات الموجودة فى البنية المؤسساتية للجمعية / المؤسسة الأهلية المتعاقد معها.أما المحور الثانى يتمثل فى تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة «ج» تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه مصرى ونقلها إلى فئة «ب» والتى تتراوح محفظتها ما بين 10 و50 مليون جنيه مصرى، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو فى حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة «ب».الولاية الأولى للرئيسوأشارت نيفين جامع، إلى أن الجهاز ضخ 16.7 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة عام 2014 حتى نهاية يناير 2018 الماضى، ما يوازى %50 من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ 1992 والبالغة 34 مليار جنيه.ولفتت إلى أن عدد المشروعات التى تم تمويلها للمرأة فى عهد الرئيس وصل إلى %44 من إجمالى التمويل، الذى قدمه خلال تلك الفترة، وبذلك تضاعف عن السنوات الماضية، التى كانت مشروعات السيدات لا تتعدى %25 من حجم المشروعات الممولة.وأكدت «جامع» أن الجهاز نجح فى ضخ هذه التمويلات بدافع الاستقرار السياسى والأمان فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن نمو هذه النوعية من المشروعات مرتبط بالاستقرار.وتوقعت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ضخ تمويلات فى الولاية الثانية للرئيس تتعدى قروض الولاية الأولى.عملاء من البنوكوأشارت جامع إلى أن الجهاز يتعاون مع نحو 17 بنكا، ومن المقرر ضم بنوك جديدة على رأسها مصر – إيران الذى دخل فى مفاوضات للحصول على تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقالت إن البنك الأهلى يتصدر قائمة البنوك التى حصلت على قروض من الجهاز للمشروعات الصغيرة، يليه المصرف المتحد، والبنك الزراعى، وبنك القاهرة للمشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن تعاملات الجهاز مع البنوك جيدة للغاية.ولفتت إلى أن الجهاز يخطط لضخ أكثر من 6.6 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018، منهم 2.5 مليار جنيه عبر البنوك، مشيرة إلى أنه إذا إقرار القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيضخ الجهاز أكثر من 6 مليارات جنيه نظرًا لأنه سيمول لأول مرة المشروعات المتوسطة.وكانت الرئيس التنفيذى للجهاز، قد قالت فى وقت سابق لـ«المال» إن المحفظة القائمة للجهاز تقدر بنحو 13 مليار جنيه، بينما تتجاوز الأرصدة التاريخية التى تم ضخها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، 34 مليار جنيه.وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يعكف حاليًّا على تجهيز حزمة من المنتجات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.شركات التأجير التمويلىوأشارت إلى أن الجهاز يتعاون مع أكثر من 7 شركات تأجير تمويلى أبرزها هيرميس للتأجير التمويلى وبلس للتأجير التمويلى، لافتة إلى أن جمالى القروض التى تم ضخها لهذه الشركات تتعدى الـ 100 مليون جنيه حتى الآن.كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قال فى تصريحات سابقة، إنه رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، من 25 مليونًا إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل «شركات التأجير التمويلى، وشركات التخصيم التجارى، وشركات التمويل متناهى الصغر»، ليصبح 75 مليونًا بدلًا من 50 مليون جنيه.فى سياق متصل، أكدت «جامع» إن الجهاز لن يتخارج من أى شركة من الشركات التى يسهم فيها خلال العام الحالى، خاصة شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر التى يمتلك فيها %20، مؤكدة عدم وجود أى نية لأى تخارجات.وكانت شركة سى آى كابيتال، قد أعلنت عن إتمام الاستحواذ على %80 من أسهم شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أن الهدف من الاستحواذ هو إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى مجموعة خدماتها المالية غير المصرفية، ويتوزع هيكل ملكية ريفى للتمويل متناهى الصغر قبل الاستحواذ، بواقع %60 لشركة جيمناى، و%20 لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى %20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.الشمول المالىوأشارت إلى أن الجهاز شارك فى الحملات الإعلانية لمبادرة الشمول المالى، مؤكدة أهمية هذه النوعية من المبادرات التى تسهم فى رفع الثقافة المالية للمواطنين.وكانت البنوك العاملة فى السوق المحلية قد أطلقت مؤخرًا فعاليات اليوم العربى للشمول المالى الذى يستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وزيادة الوعى والثقافة المصرفية لدى المواطنين بما يكفل زيادة المدخرات التى تسهم فى النهاية فى تحريك الاقتصاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة.وقدمت البنوك العاملة فى السوق المحلية خطط عمل تفصيلية تحتوى على ما ستقدمه تلك البنوك خلال فعاليات الشمول المالى، من بينها المؤتمرات والعروض المميزة لفتح حسابات فى البنوك وتشجيع المدخرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المعاملات البنكية.القطاع غير الرسمىوأكدت أن القطاع غير الرسمى ينتظر حوافز ضريبية كبيرة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يبحثه حاليا مجلس الوزراء؛ بهدف تحفيزها للانضمام للقطاع الرسمى، مشيرة إلى أنه تم تخصيص باب كامل للقطاع غير الرسمى بمشروع القانون، كما تم وضع مجموعة من الحوافز لضم هذا القطاع بشكل رسمى.وأشارت إلى أن هذه الحوافز ما زالت فى دور المناقشة مع وزارة المالية، متوقعة أن تلعب دورًا مهما فى جذب القطاع الموازى للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.وقالت إن مشروع القانون يضع تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، سيتم الالتزام به من جميع الجهات التى تعمل فى تمويل هذه المشروعات، لافتة إلى أن هذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن تعريف البنك المركزى لها.ويعمل الجهاز حاليا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فقط وفقا لقانون 141 لسنة 2004، فيما سيمنح القانون الجديد للجهاز الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، من خلال تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفنى.ويتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.