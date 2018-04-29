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اقتصاد وأسواق
اقتصادية البرلمان: إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم خلال شهر
الأحد 29 أبريل 2018 06:04 م
النائب عمرو غلاب
أخر الأخبار
النائب عمرو غلاب
أحمد الدسوقى
توقع عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم خلال شهر.
وأشار فى تصريح للمال على هامش مؤتمر بورتفوليو ايجبت ٢٠١٨، إلى أن اللجنة انتهت حتى الآن من كافة مواد القانون ما عدا ٢٠ مادة فقط ، مؤكدا الانتهاء من مناقشتها خلال أيام تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد أن القانون هام للغاية وسيحسن من وضع النشاطين بعد إقراره، لافتا إلى أنه لا يوجد جدل حول القانون من قبل أعضاء اللجنة.
وكانت "المال" حصلت على المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب التى أعلنت مؤخرًا الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.
ويضم المشروع 84 مادة، مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها 4 مواد اصدار تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
وجمع مشروع القانون بين نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة النشاط الاقتصادى سواء عبر توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت على احتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون أن تطلب سداد كامل ثم الشراء عبر التأجير التمويلى أو من خلال توفير السيولة النقدية عبر التخصيم لتوفير رأس المال العامل.
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