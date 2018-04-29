بروتوكول بين صندوق تطوير المناطق العشوائية والقليوبية

محمود عشماوي

محمود زكى



وقع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية اليوم السبت بروتوكول تعاون لتنفيذ بناء عمارة سكنية يستفيد منها 20 أسرة من اهالينا قاطنى منطقة دار الضيافة شرق بمنطقة عزبة سليم داخل الحيز العمراني بحي شرق شبرا الخيمة.



أشار المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى أن بروتوكول اليوم لاستكمال مشروع بناء عمارة سكنية بموقع أرض البلاط بحي بهيتم – حي شرق شبرا الخيمة، وتوفير عدد(20) وحدة سكنية، وعدد(8) وحدات تجارية لتسكين عدد (20) أسرة من القاطنين بدار الضيافة بمنطقة عزبة سليم- حي شرق شبرا الخيمة بقيمة تقديرية 4,848,000 جنيه (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).



وأوضح صديق أنه عملا بمبدأ التطوير بالمشاركة تم التواصل مع قاطني دار الضيافة الذين عانوا في السابق من عدم وجود سكن لهم لما يقرب من 5 سنوات حيث تم تسكينهم بمعرفة الحي في دار الضيافة, ورفعا للمعاناة التي يلاقيها الأهالي ولتحسين الظروف المعيشية بما يحقق لهم الأمن والكرامة تم تنفيذها وتسكين 46 أسرة تم بناؤها بتكلفة من صندوق تطوير المناطق العشوائية.



الجدير بالذكر أن المحافظة تشهد العمل على 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة حيث يوجد مناطق أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 ك.ف مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، ويبلغ عددها 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة وهي :

(خلف نادي البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب) ويقطنها عدد حوالي 5700 أسرة واقعة أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6كم حيث قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدراسة إحلال الخطوط الهوائية الي كابلات أرضية لتنفيذ إحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت بطول مسار 12 كيلو متر وتقدر التكلفة لتنفيذ مشروع بقيمة إجمالية 750,000,000 جنية تم توقيع اتفاقية التعاون في 7 مارس 2018



كما يجرى أيضا على ارض القليوبية مشروع تطوير منطقة عشش البكري بحى شرق مدينة شبرا الخيمة حيث تبلغ المنطقة مساحتها الإجمالية التقريبية 4170 م2 أي 0.99 فدان ، وتقع المنطقة على ترعة الاسماعيلية، نشأت المنطقة بجوار مناطق سكنية وخدمية على أراضي أملاك دولة وهي يتم فيها نشاط تجاري مع السكن تتميز الكتلة العمرانية للمنطقة بعدم وجود شوارع بينية ومعظمها وحدات خشبية أو صفيح متلاصقة مع بعضها البعض وتقدر بعدد 42 وحدة يستهدف المشروع تنمية وتطوير المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال بناء عدد 2 عمارة سكنية داخل الموقع بارتفاع أرضي وخمسة أدوار وكل دور يحتوى على أربعة وحدات سكنية بمساحة حوالي 71 م2 للوحدة مع استغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية باجمالى تكلفة 5,687,758 مليون جنيه.



وأضاف المهندس خالد صديق ان الصندوق تعاقد مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإعداد الخطط التنفيذية لتطوير 3 مناطق العشوائية المتبقية على أملاك خاصة هي ( منطقة الزرائب في الخصوص – و منطقتي حايد – جامع الراعى و سيدى منصور بقليوب ) .