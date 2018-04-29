أجندة الأحداث السياسية تتصدرها لقاء رؤساء مصر واليونان وقبرص

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد الأجندة السياسية غدا الاثنين، عددا من الأحداث أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسين نيكولاس أنستاسياديس ، رئيس قبرص ، و الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ، إطلاق فاعليات برنامج " العودة إلى الجذور " ــ أسبوع الجاليات ــ غدا الأثنين بمحافظة الاسكندرية





رئاسة الجمهورية



يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسين نيكولاس أنستاسياديس ، رئيس قبرص ، و الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ، إطلاق فاعليات برنامج " العودة إلى الجذور " ــ أسبوع الجاليات ــ غدا الأثنين بمحافظة الاسكندرية.



، و " العودة للجذور " هو برنامج أطلقته وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج ، لاستضافة مجموعة من الجيل الثانى والثالث من اليونانيين والقبارصة اليونانيين الذين عادوا من مصر إلى اليونان وقبرص ، بداية من الغد الأثنين 30 إبريل وحتى 6 مايو المقبل ، لزيارة مواقع مختلفة فى الإسكندرية والقاهرة والعلمين ودير سانت كاترين وشرم الشيخ .



وزراء وحكومة



يعقد طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين ، لتوضيح النظام الجديد لمرحلة رياض الأطفال، يركز على عدة نقاط هامة على رأسها مرحلة تدريب المعلمين وتأهيلهم لتدريس النظام الجديد القائم على دمج المناهج ببعضها، دون أن يكون لكل مادة دراسية كتاب منفصل.



وسيتم شرح تصنيف المدارس بالنسبة لتدريس اللغات وموقف مادتى العلوم والرياضيات وتدريسها باللغة الإنجليزية بداية من المرحلة الإعدادية، وهل الأمر يشكل كل المدارس العربى والرسمية للغات أم سيتم استثناء المدارس الرسمية للغات من تعريب المواد بها ، كما سيتم أيضا التطرق إلى شكل المناهج الجديدة ومضمونها، و شكل التقويم والامتحانات وموقف امتحان الميد تيرم وعدد الامتحانات التى يخوضها الطلاب فى المرحلة الابتدائية، إضافة إلى وضع اللغة العربية فى المنظومة الجديدة للتعليم خاصة بعد ما انتشرت شائعات وتردد معلومات بأن النظام الجديد يؤثر على هوية الطلاب فى إتقان اللغة الأم وهى اللغة العربية .



تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي القسم الداخلي لوحدة علاج الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان غدا الإثنين، وذلك لبداية تشغيل القسم الداخلي لاستقبال حالات الإدمان والتعامل معها ، يحضر الافتتاح الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية والدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة ، و الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب ،و الدكتور الشعراوي كمال موسي مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، والدكتورة هاله البرعي رئيس قسم الطب النفسي ، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان





أحزاب ونقابات



أكدت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، ان النقابة ستعقد، غدا الأثنين الساعة 12 ظهرا، مؤتمرا صحفيا بشأن ما آلت له نتائج اعتصام الأطباء، الذي بدأ الإثنين الماضي، جراء التحقيق مع محمد حسن طبيب الشرقية ، و يعقب المؤتمر وقفة تضامنية في تمام الساعة الثانية، بمقر النقابة العامة في " دار الحكمة " ، لتقديم المساندة للطبيب محمد حسن المتهم بتعطيل العدالة وإهانة النيابة، لأنه اعتذر عن الذهاب لاستدعاء النيابة، عندما كان يعمل وحيدا بقسم الطوارئ، على الرغم من ذهابه في نفس اليوم عند توافر بديل .

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد الجمعية العمومية العادية لأول مرة منذ عام 2007، غدا الاثنين، حيث تناقش الجمعية جميع البنود الواردة في تقرير ميزانية المجلس ، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إن قيمة الودائع التي تم ربطها وصلت إلى 8 ملايين جنيه للمرة الأولى في تاريخ النقابة، كما قام مجلس الإدارة بزيادة المعاش للمرة الثالثة في عامين .



تعقد رابطة أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للصحف القومية، اجتماعًا لها بنقابة الصحفيين، غدا ، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا ، سيناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تشغل العاملين بالمؤسسات القومية، ويأتي على رأسها صرف علاوتي الغلاء والاجتماعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومي ، وكان أعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، قد أرسلوا خطابًا إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يطلبون فيه صرف علاوتي الغلاء والاجتماعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بسبب ضعف رواتب العاملين لديها .



ينظم الاتحاد العام لنساء مصر، بالتعاون مع لجنة التضامن الأفروآسيوي، مؤتمرا غدا لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث يشارك فيه عدد من الهيئات النسائية والشعبي، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية ، وخلال المؤتمر يتم الإعلان عن خطة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث سيفتتح المؤتمر بكلمة الدكتور حلمى الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ويتحدث في المؤتمر الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والكاتبة سكينة فؤاد، الكاتبة فريدة النقاش، الدكتورة كريمة الحفناوي ممثلة عن جبهة نساء مصر، وعبلة الديجاني رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكذلك ممثلين عن بعض القوى الشعبية والأهلية .



يقيم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب احتفالية غدا الإثنين ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، و الاحتفالية ستشهد تكريم عدد من أسر شهداء سيناء، وتقديم رحلة عمرة لذويهم وتكريم رموز تحرير سيناء من قيادات القوات المسلحة ، ويشارك في الاحتفالية، عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلو الأزهر والكنيسة، وبعض نجوم الفن والرياضة.

جامعات



ينظم قسم طب المجتمع وطب الصناعات بكلية طب بنات الأزهر مؤتمر بعنوان " طب المجتمع، التحديات الحالية والمنظور المستقبلى " برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتورة سمية الشاذلى عميدة الكلية ، غدا الاثنين ، والمحاور الأساسية للمؤتمر تتضمن طب المجتمع وطب الصناعات في البرنامج التكاملى لمرحلة البكالوريوس، والنظام الصحى والرعاية الصحية في مصر وكذا الجديد في أبحاث طب المجتمع وطب الصناعات ، وسوف ينعقد المؤتمر بالأكاديمية الطبية العسكرية بإشراف رئيس الأكاديمية اللواء طبيب أحمد التاودى بحضور لفيف من الأساتذة والعلماء بكليات الطب بمصر .



قال الدكتور إيهاب حمزة، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الكلية، غدا الاثنين، لمناقشة والرد على مقترح النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، الخاص بإلغاء كليات التربية وتحويلها إلى أكاديميات ، و من المقرر أن يخرج مجلس الكلية بعدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك المقترح، وعن التحديات التي تواجه كليات التربية بمصر لعرضها على لجنة قطاع التربية لرفعها للمسئولين لأخذها بعين الاعتبار .



أخرى



تشارك فيدريكا موجرينى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فى اجتماع الرباعية حول ليبيا والذى تستضيفه الجامعة العربية غدا الإثنين بالقاهرة ، ويشارك فى الاجتماع المرتقب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والامم المتحدة



و من المقرر أن يبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة فى نيويورك فى سبتمبر الماضي، كما سيتم التطرق الى التقدم المحرز فى سبيل تنفيذ خطة العمل التى أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتى تتأسس على التنفيذ التوافقى للنقاط الخلافية فى اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطنى جامع يساهم فى دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستورى وانتخابات تشريعية ورئاسية

