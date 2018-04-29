«إيجى ليس» تخطط للوصول بالعقود إلى 500 مليون جنيه

- إيمان إسماعيل رئيس مجلس المديرين بالشركة لـ«المال»:

- إبرام اتفاقات بنحو 150 مليونًا منذ يونيو الماضى

- الحصول على 370 مليونً قروض.. ونتفاوض على 150 مليونًا

- عام 2018 الانطلاق الفعلى.. والشركات النشطة 27 فقط

- السوق قادرة على استيعاب منافسين جدد.. حجمه سيتعدى 50 مليارًا قبل 2022

- القطاع توقف عن العمل فى أعقاب ثورة يناير وعاد بعدها بقوة

حوار: أحمد الدسوقيكشفت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة «إيجى ليس»، عن بعض ملامح خطة توسعية لشركتها خلال العام الحالى 2018، والتى تتمثل فى الوصول بحجم التعاقدات إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى عبر ضخ تمويلات للعملاء فى قطاعات الأغذية والبتروكيماويات والبناء والتشييد، بالإضافة إلى التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs.وقالت إيمان فى حوار مع «المال» إن «إيجى ليس» نجحت فى إبرام تعاقدات بقيمة 150 مليون جنيه فى عدة قطاعات، أبرزها الأغذية والبتروكيماويات منذ عملها فى السوق، مشيرة إلى أن الشركة تخطط لإبرام تعاقدات جديدة بقيمة 350 مليون جنيه قبل نهاية 2018، لتصل إجمالى العقود إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.وأضافت أن الشركة بدأت عملها منتصف العام الماضى، ولكن الانطلاقة الفعلية والقوية لها ستكون خلال العام الحالى 2018، مضيفة: «ندرس فى الوقت الراهن عقود بقيمة تتعدى الـ 200 مليون جنيه لنحو 4 عملاء».ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن «إيجى ليس» جاءت فى المرتبة العشرون فى ترتيب الشركات بنهاية عام 2017، بعدما أبرمت نحو 3 عقود بقيمة 97.9 مليون جنيه.وأعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو الماضى، عن إطلاق «إجى ليس» برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعًا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.وأكدت رئيس مجلس المديرين بشركة «إيجى ليس» أن الشركة ستركز فى عملها خلال العام الحالى على تمويل قطاعات مثل التشييد والبناء، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs عبر الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للقطاع.وكانت مصادر قد نقلت لـ«المال» فى فبراير الماضى، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيجها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s» بشرط أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.وقالت رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية للتأجير التمويلى إن شركتها خاطبت بنوك محلية من بينها “التنمية الصناعية والعمال” وبنوك أخرى للاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الشركات لن تحصل على تمويلات بفائدة المبادرة، لكنها ستكون وكيل ضمان، حال تم ضخ تمويل للعميل وفقًا للتأجير التمويلى.وأشارت إلى أنه سيتم توقيع عقود ثلاثية بين البنك والعميل والشركة، مضيفة: «السماح للشركات بالاستفادة من المبادرة سيكون له أثر إيجابى قوى للغاية على القطاع خلال الفترة المقبلة».وأطلق البنك المركزى مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.وأشارت رئيس مجلس المديرين لشركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، إلى أن شركتها حصلت على قروض بنكية حتى الآن تتعدى قيمتها الـ370 مليون جنيه من بنوك «الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، وتنمية الصادرات، والاتحاد الوطنى، وقناة السويس». ولفتت إيمان إلى أن شركتها تجرى مفاوضات مكثفة فى الوقت الراهن مع أكثر من بنك، أحدها بنك القاهرة للحصول على تمويلات جديدة بقيمة تتعدى الـ150 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات فى مراحلها النهائية، وقد يتم الحصول عليها قريبًا.وتابعت: «علاقتنا بالبنوك جيدة للغاية، وسنفتح مفاوضات قريبًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على قروض، ولكن لم يتم تحديد قيمتها بعد»، مؤكدة أن الشركة لديها برامج متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستبدأ العمل فى هذا القطاع خلال العام الحالى.وأشارت إلى أن القروض التى سيتم الحصول عليها من جهاز المشروعات سيتم إعادة ضخها لعملاء هذا القطاع بهدف جذب هذه الشريحة التى وصفتها بالمهمة للغاية للشركة.وفى سياق متصل، أكدت “إسماعيل” أن شركتها تركز على المشاركة فى القروض المشتركة؛ بهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية لديها، مشيرة إلى أنها تدرس المشاركة حاليًّا فى قرض ترتبه شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى بقيمة 200 مليون جنيه لإحدى شركات التطوير العقارى التى تعمل فى مصر.المنافسة.. والاستراتجية القومية للقطاعوأوضحت «إيمان» أن القطاع أصبح به منافسة شديدة، خاصة بعد اقتحام شركات جديدة بالقطاع تمتلكها بنوك كبرى عاملة بمصر، مشيرة إلى أن السوق مازالت قادرة على استيعاب مزيد من الشركات.وقالت إن السوق تضم شركات كثيرة للغاية، ولكن النشطة منها لا تتعدى الـ27 شركة، مؤكدة سعى شركتها لتكون من بين الـ10 شركات الكبرى فى القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.ويبلغ عدد الشركات المُقيدة فى نشاط التأجير التمويلى نحو 226 شركة، النشط منها 27 فقط، حسب تصريحات محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، منذ أسابيع قليلة.وفيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022 التى وضعتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أكدت أن الهيئة قادرة على زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليًّا.ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، منها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالى 2.5 مليون مستفيد حاليًّا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات حاليا إلى 20 مليار بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار حاليًّا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار مقارنة بحوالى 9 مليارات.ووفقًا لإيمان فإن الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى أصبحت تعمل فى بيئة أفضل من السنوات الماضية، وأن قانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يناقش فى مجلس النواب حاليا سيكون داعمًا للغاية فى تنفيذ الاستراتجية الخماسية، خاصة بعد سماحه بمنتجات جديدة مثل التأجير التشغيلى، مؤكدة أن السوق قادرة على الوصول بحجم التعاقدات إلى أكثر من 50 مليار جنيه قبل عام 2022.ونشرت «المال» منذ أيام، المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التى أعلنت مؤخرًا الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدًا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.وحدد مشروع القانون العمليات التى لا تعد تأجيرًا تمويليًّا مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبتها فى ذلك، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل، كما سمح للشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء ضوابط الهيئة، الأمر الذى سيعزز من الشمول المالى الذى تتجه إليه الدولة، ووضح القانون كيفية تكوين اتحادات لكل نشاط من النشاطين أو كليهما، كما حدد العقوبات حال وقوع مخالفات.ولفتت إيمان إلى أن القطاع أصبح ينمو عامًا بعد عام بسبب زيادة عدد الشركات وتذليل كل العقبات التى كانت تقف أمام الشركات خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن النشاط توقف عن العمل فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ولكنه عاد للعمل بقوة لتحقيق حجم تعاقدات يتعدى 28 مليار جنيه فى نهاية 2017.ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى ارتفعت بنحو %33 نهاية عام 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016.وجاءت تكنوليس فى المرتبة الأولى خلال عام 2017، بعد ما أبرمت 38 عقدا بقيمة 3.7 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %13.3، يليها شركة كوربليس التى أبرمت 165 عقدًا بقيمة 3.45 مليار جنيه وبحصة سوقية قدرت بـ%12.1، فى حين احتلت جى بى للتأجير التمويلى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت %12، وبقيمة عقود بلغت 3.43 مليار جنيه.