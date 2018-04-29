تحريك الأسعار ينقذ «الأدوية»

أدوية

المال - خاص



ساهم قرار تحريك أسعار الأدوية، الصادر عن وزارة الصحة، فى تعزيز ربحية الشركات، خلال العام الماضى، ودفعهم لتبنى سياسة توسعية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، واختراق أسواق جديدة.



ورغم التحسن اللافت فى ربحية شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية والتوزيع بسبب نمو المبيعات، إلا أن ارتفاعات التكاليف والمصروفات ما زالت تمثل صداعاً مزمناً، لاعتماد الشركات على استيراد كامل المواد الخام والتعبئة.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم للأدوية، زيادة الأرباح بنسبة %300، بعد أن حققت 189 مليون جنيه، خلال العام الماضى، مقابل 17.3 مليون جنيه فى 2016، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.035 مليار جنيه.



وتستهدف مينا فارم تحقيق مبيعات بقيمة 1.7 مليار جنيه، العام الحالى، بأسواق دول وشرق وغرب أفريقيا، فيما تسعى لزيادة حصتها فى شركة مينا فارم بروبيجين، عبر شراء %15.7 من رأسمالها.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة %41، نتيجة نمو المبيعات لتصل إلى 688.8 مليون جنيه، مقابل 487.7 مليون جنيه، وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه فى 2016.



فيما حققت شركة أكتوبر فارما، صافى ربح بلغ 55.2 مليون جنيه فى 2017، مقابل 35.1 مليون جنيه فى 2016، بنسبة نمو %57، مستفيدة من نمو المبيعات لتبلغ 350 مليون جنيه، مقارنة مع 288.1 مليون جنيه.



وتتجه الشركة لتأسيس كيان تابع لها بدولة الإمارات، بجانب استثمار 30 مليون جنيه، العام الحالى، كما تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 480 مليون جنيه.



وسجلت “سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية”، صافى أرباح بقيمة 17 مليون جنيه، خلال العام الماضى، مقارنة مع 5 ملايين جنيه خلال 2016.



وبرر مصدر مقرب من الشركة زيادة الأرباح بعدة أسباب، على رأسها بدء إنتاج مستحضر “السوفو هيب” لعلاج مرضى فيروس سى، بقيمة تعاقدية 135 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة لارتفاع تسعيرة بعض المنتجات.



كانت “سبأ” قد أنتجت مستحضرًا لعلاج فيروس سى “سوفو هيب” نهاية 2016، وتعاقدت مع التأمين الصحى، ومعاهد الكبد، على توريد 450 ألف عبوة بقيمة بيعية 135 مليون جنيه، وبدأت التوريد على دفعات من أغسطس الماضى، وحتى يونيو 2018.



وارتفعت إيرادات سبأ لتصل إلى 84 مليون جنيه، مقارنة مع 46 مليون جنيه، بصعود %81.



وكشفت القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما، نمواً فى أرباحها بنسبة %67.21 خلال العام الماضى، محققة 170.14 مليون جنيه، مقابل 101.75 مليون جنيه فى 2016.



وصعدت الإيرادات السنوية لابن سينا الى 9.82 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه فى 2016، بنسبة نمو %32.



قال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن نسبة كبيرة من زيادة الإيرادات خلال 2017، يأتى من البيع للصيدليات بنسبة %69، وأن %22 منها جاء من البيع لصغار الموزعين.



وتستهدف ابن سينا استثمار أكثر من 170 مليون جنيه، خلال العام الجارى، مستهدفة إضافة 6 فروع جديدة، وتزويد الأسطول بعدد 33 سيارة نقل، كما تخطط لاستثمار 700 مليون جنيه، على مدى 5 سنوات، بإضافة 20 فرعا ومركز توزيع جديد، وأكثر من 240 سيارة نقل، لدعم خطتها التوسعية.



وقال عبدالحافظ سليمان، العضو المنتدب لشركة العبوات الطبية، إن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، بات واحداً من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، فى ظل الكثافة السكانية المرتفعة، وذلك رغم التحديات الصعبة التى واجهها خلال فترة تحرير سعر الصر،ف والارتفاع المطرد فى التكاليف.



وأشار إلى أن الشركة تنتهج سياسة توسعية فى العام الحالى، ترتكز على زيادة حجم الإنتاج، من خلال إجراء عملية زيادة رأس المال نقداً بالبورصة، وتوظيف الحصيلة فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة.



وفى نفس المسار، تتبنى شركة الدولية للصناعات الدولية - إيكمى -، خطة طموح لإضافة منتجات جديدة، بعد إجراء زيادة رأسمال نقدية بالبورصة، بنحو 12.8 مليون جنيه، واستهداف التوسع بمجال صناعة السرنجات، وأجهزة المحاليل الطبية، وإضافة نشاط الاستيراد، وشراء ماكينة لتصنيع القفازات الطبية.