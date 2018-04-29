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بنـــوك
المركزى يدرس تحويل صندوق تمويل الابتكارات إلى مؤسسة
الأحد 29 أبريل 2018 04:57 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
سهير محمد
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنه جارى دراسة تحويل صندوق الابتكارات إلى شخصية اعتبارية بحيث يتمتع بمزيد من الاستقلالية والصلاحيات.
وأوضح نائب محافظ المركزى فى تصريحات صحفية على هامش،مؤتمر اتحاد المصارف العربية انه جارى الانتهاء من إعداد هيكل العمل للصندوق تمهيدا لبدء اعماله.
وكان البنك المركزى قد اعلن عن اطلاق صندوق لتمويل الابتكارات براسمال مليار جنيه على ان يتم تقديم التمويل للشباب بدون فوائد او مصروفات
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